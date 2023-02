By

Da sapere: se sognate di diventare assaggiatori d’olio, ecco il corso che fa per voi. Tutte le informazioni utili da conoscere per partecipare.

L’olio d’oliva, per la precisione l’olio extravergine di oliva, è uno dei pilastri fondamentali della cultura mediterranea, non solo gastronomica, e una produzione agricola cruciale per la nostra economia.

Negli anni sono stati sviluppati veri e propri itinerari di viaggio sull’olio d’oliva, la sua coltivazione e produzione. Vengono regolarmente proposte visite guidate ai frantoi, passeggiate per gli uliveti, mostre e tutta una serie di iniziative che legano storia e conoscenza del territorio, tradizioni antiche e usanze ancora seguite.

Tutto questo fa dell’olio extravergine di oliva un protagonista assoluto, non solo delle nostre tavole, con sempre più persone interessare a conoscerlo a fondo. Se anche voi siete tra queste persone, sarete sicuramente interessati al nuovo corso ufficiale online per assaggiatori di olio d’oliva. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Sognate di diventare assaggiatori d’olio? Ecco il corso che fa per voi

Tutti coloro che aspirano a diventare assaggiatori di olio extravergine di oliva, per curiosità o per iniziare un corso professionale, possono partecipare al nuovo corso per assaggiatori d’olio promosso dall’Associazione internazionale ristoranti dell’olio (A.I.R.O).

Si tratta della nuova edizione per il 2023 di un corso già organizzato lo scorso anno e ha il vantaggio che si svolgerà prevalentemente online, per permettere a tutti di partecipare.

Il corso, fa sapere una nota degli organizzatori, “è pensato per professionisti e appassionati che vogliono approfondire la conoscenza dell’olio d’oliva di qualità ma che non hanno la possibilità di partecipare ai corsi in presenza”.

Le modalità

Il corso online per aspiranti assaggiatori di olio di oliva inizierà il 4 aprile prossimo. Prevede lezioni, assaggi e prove pratiche per un totale di 47 ore da svolgere in 17 giornate.

Le lezioni online si terranno sulla piattaforma Zoom, con orario dalle 18.30 alle 20.30. Le uniche eccezioni saranno alcune lezioni e prove pratiche che si svolgeranno in presenza a Firenze, nel weekend di fine giugno e inizio luglio. Si inizierà con la lezione di venerdì 30 giugno, alla Sala di assaggio delle 4 Commissioni di Anapoo (Istituto tecnico agrario di Firenze, via delle Cascine 11), cui seguiranno le prove pratiche di assaggio di sabato 1 e domenica 2 luglio, all’Hotel Mirage Florence (Via Francesco Baracca, 231/18).

Per quanto riguarda, invece, le prove pratiche di assaggio da fare durante le lezioni da remoto, gli organizzatori del corso fanno sapere che i partecipanti riceveranno a casa i campioni per la degustazione.

Una volta che il corso sarà terminato, ai partecipanti che lo hanno frequentato con regolarità e hanno superato le prove pratiche di assaggio sarà consegnato l’attestato per l’idoneità fisiologica all’assaggio dell’olio di oliva, documento indispensabile per l’iscrizione all’Elenco nazionale dei tecnici ed esperti degli Oli d’oliva extra vergini e vergini.

Per iscriversi al corso per aspiranti assaggiatori di olio d’oliva è necessario associarsi all’A.I.R.O. Per ulteriori informazioni, rimandiamo al sito web ufficiale: associazioneairo.com/prodotto/corso-assaggiatori

Infine, vi ricordiamo le tendenze alimentari per il 2023.