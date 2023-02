Tutto quello che bisogna sapere sui viaggi, ecco quanto spenderemo per i voli nell’estate 2023. Le informazioni utili.

Dopo una estate di passione per il trasporto aereo, come quella del 2022, con voli cancellati, scioperi e aumento delle tariffe, fino a quasi la scomparsa dei voli low cost, come sarà volare nell’estate 2023? I biglietti aerei saranno ancora colpiti dai rincari?

Stando alle prime anticipazioni, le prospettive sembrano ottimistiche. Il rallentamento dell’inflazione e il recente calo del costo dei carburanti dovrebbero avere un effetto positivo sul costo biglietti aerei.

È ancora presto per previsioni dettagliati ma insegnali sono incoraggianti. Per la prossima stagione estiva, quando si concentra la maggior parte dei viaggi in aereo, per i voli spenderemo meno rispetto allo scorso anno. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Viaggi, quanto spenderemo per i voli nell’estate 2023

Buone notizie sul costo dei biglietti aerei per la prossima estate 2023. Secondo le prime previsioni degli esperti, dovremmo spendere meno rispetto all’estate del 2022, stagione terribile per il trasporto aereo.

Le previsioni vengono da un’analisi dall’app per i prezzi dei viaggi Hopper, che ha da poco pubblicato il suo indice delle tariffe aeree per il primo trimestre del 2023. Hopper formula le sue previsioni sulla base dell’andamento dei prezzi, tenendo conto di diversi indicatori macroeconomici.

L’analisi di Hopper ha segnalato un aumento del 20% delle tariffe dei biglietti aerei di gennaio 2023, rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Non una buona notizia, ma per la stagione estiva le cose dovrebbero cambiare. Come riporta TTG Italia.

Le tariffe previste

Prendendo in esame le tariffe dei voli domestici negli Stati Uniti, secondo l’analisi di Hopper la media del costo dei biglietti aerei per l’estate 2023 dovrebbe essere di 350 dollari. Meno dello scorso anno, quando il costo medio dei biglietti aveva raggiunto i 400 dollari.

I biglietti aerei, tuttavia, rimangono ancora più cari rispetto al 2019, prepandemia, quando costavano il 10% in meno. Comunque, si tratta di un piccolo progresso.

Sebbene l’analisi riguardi il costo dei biglietti aerei negli Stati Unti, la tendenza al ribasso dovrebbe manifestarsi anche in Europa.

Nel frattempo, per contenere il più possibile il costo dei viaggi, possiamo affidarci a strumenti molto utili come il nuovo Generatore di risparmio, messo a punto dal portale di viaggio Skyscanner, che mette a disposizione degli utenti migliaia di dati del portale, con tutte le informazioni sui voli, permettendo di calcolare e quindi trovare il volo più economico.