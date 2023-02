Sanremo non è solo Festival, tutte le curiosità che non conosci sulla città dei fiori

By

Sanremo è sicuramente la città famosa per il Festival canoro ma è anche una bellezza tutta italiana che merita di essere scoperta. Nasconde angoli paradisiaci da ammirare assolutamente.

Una volta l’anno quando la kermesse sonora riempie la città le strade si affollano di vip e personaggi famosi da ogni dove, ma questa bellezza ha una storia che parte da lontano, dall’Ottocento, quando Sanremo era al centro del mondo.

Oggi è famosa per il Teatro Ariston, il Casinò, Villa Nobel e Villa delle Magnolie e ammirare la sua storia è un modo per capirne il reale significato.

Cosa fare a Sanremo

Una volta a Sanremo potrete ammirare la statua di Mike Bongiorno, passeggiare per le vie della città o scoprire la canzone che ha vinto l’anno in cui siete nati, basta guardare la walk of fame. Il Festival nasce nel 1951 ma inizialmente era altrove, solo nel 1977 fu affidato al Teatro dell’Ariston. Questo si affaccia su Corso Matteotti, uno dei più belli della città, ma se volete vedere un altro punto spettacolare allora dovete visitare il Cinema Centrale che risale al 1925 ed è un’opera d’arte con una sala a croce latina, cupola enorme e alcuni dettagli veramente impressionanti.

Non può mancare la tappa al Casinò di Sanremo che è un vero salone delle feste, infatti prima dell’Ariston si svolgeva proprio qui la kermesse canora. Il Casinò si trova su Corso Inglesi, non lontano da Passeggiata Imperatrice ed è un polo storico di rilievo. Dal 2013 potete anche farvi la foto con il mitico presentatore, la statua si trova tra corso Matteotti e via Escoffier.

Le opere più belle di Sanremo

Se poi volete scoprire la canzone che ha vinto nel vostro anno di nascita allora dovete leggere le targhe in bronzo che sono messe in ordine dal primo titolo all’ultimo partendo dal teatro. Ci sono tutte le canzoni, ed è veramente divertente trovare il proprio anno. A Sanremo ci sono due statue praticamente identiche. La prima è la Primavera che domina il Lungomare Imperatrice ed è il simbolo della città, l’altra invece realizzata dallo scultore Vincenzo Pasquali, si trova su Corso Augusto Mombello. Questi sono i luoghi storici da non perdere.

A Sanremo c’è anche la Chiesa Russa, si trova all’inizio della Passeggiata Imperatrice ed è il segno del passaggio dei russi tra Ottocento e Novecento. A Sanremo ci sono delle ville incredibili, una delle più belle è Villa delle Magnolie che dopo anni di abbandono è stata totalmente ristrutturata. Anche Villa Nobel è splendida, qui visse l’inventore della dinamite.