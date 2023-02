Sanremo: siete a caccia di Vip? Questi sono gli hotel e i luoghi dove incontrarli

By

Sanremo vuol dire anche una valanga di personaggi famosi italiani e stranieri riuniti tutti in una sola città e quindi la possibilità di incontrarli direttamente in hotel oppure mentre girano per la città.

Coloro che cantano sono impegnati con le prove ma si regalano anche tanti momenti liberi, lo stesso tutti gli ospiti che sono lì per vacanza e quindi sono in totale libertà tutto il giorno.

Questa è l’occasione perfetta per scovare qualche vip in giro per la città, vediamo dove potete incontrarli sicuramente.

Dove incontrare Vip a Sanremo

Il primo luogo dove sicuramente potete incontrare personaggi famosi è il Corso Moratti, la parte più elegante della città dove è doveroso fare shopping. Sicuramente in questa zona troverete tantissimi vip. Inoltre in generale è bene tenere conto che i personaggi spesso non escono dall’entrata principale del teatro Ariston ma dal retro.

Non perdetevi anche Piazza Sardi, questa si trova direttamente sul mare e ospita molti ristoranti per questo i vip sono soliti andare per il pranzo o la cena perché si trova vicino al teatro e quindi è molto comoda. Anche piazza Bresca è molto amata, questo è il cuore della movida locale e ci troverete sicuramente molti giovani personaggi.

Gli hotel più amati dai VIP

I vip tendono ad alloggiare sempre negli stessi hotel, primo fra tutti l’hotel des Etrangers che si trova in centro ed è un residence molto elegante. Qui hanno avuto logo anche molti gossip e storie segrete tra i personaggi famosi. Poi c’è l’Hotel Miramare che è frequentato non solo dagli artisti ma anche da manager e produttori. Questa struttura è super bella ed elegante, direttamente sul mare con un’enorme piscina riscaldata.

Anche l’Hotel Globo è molto amato e il famoso Resort de Paris che solitamente accolgono celebrità di un certo livello. I vip amano anche l’Hotel Londra mentre quelli tendenzialmente più adulti preferiscono soggiornare l’Hotel Paradiso che negli ultimi anni è tra i preferiti delle star. Ci sono tanti luoghi storici molto amati, non solo il teatro.

Da sempre inoltre tutti amano il Royal Hotel perché si trova vicino al Casinò e perché è una struttura a 5 stelle con tutti i comfort possibili. Inoltre sono abituati ad avere delle star per Sanremo, è una sorta di consuetudine. Ovviamente altri scelgono invece soluzioni differenti, ad esempio Chiara Ferragni e Fedez hanno optato per due ville vicine ma separate in un luogo distaccato dal centro città proprio per godersi il relax e il benessere una volta finita la serata.