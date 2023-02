Le proposte di viaggio da non perdere: ecco i borghi d’Italia più romantici dove andare a San Valentino. Tutti i suggerimenti utili da non perdere.

Ci avviciniamo alla festa degli innamorati di San Valentino e se ancora non avete deciso cosa fare e dove andare per celebrare con la persona amata, vi consigliamo noi alcuni luoghi splendidi e assolutamente romantici da visitare. Come i borghi più romantici d’Italia.

Che vi prendiate un lungo weekend, il 14 febbraio sarà un martedì, o un giorno libero, il nostro territorio offre una incredibile varietà di posti stupendi, dove fuggire anche solo per qualche ora per trascorrere insieme momenti di bellezza e amore.

Luoghi che offrono piccoli centri pittoreschi che nascondono tesori di arte e storia, circondati da paesaggi naturali che sembrano usciti da un quadro e che vi regaleranno serenità e gioia.

Di seguito, vi proponiamo una selezione di borghi italiani, bellissimi e romantici, da visitare San Valentino.

I borghi d’Italia più romantici dove andare a San Valentino

L’Italia ha un patrimonio straordinario di borghi e piccoli centri storici che tutto il mondo ci invidia. Autentici tesori di architettura, arte, storia, cultura e tradizioni popolari. Un concentrato di bellezza che racconta molto di noi, inserito in un paesaggio naturale da togliere il fiato, dove gli insediamenti umani si armonizzano perfettamente con l’ambiente circostante.

Qui vi segnaliamo alcuni dei borghi più belli e romantici d’Italia dove andare con la persona amata a San Valentino. Per una fuga d’amore nella bellezza del nostro territorio.

Santa Fiora. Nella parte meridionale della Toscana, in provincia di Grosseto, trovate il delizioso borgo di Santa Fiora. È situato nella zona del Monte Amiata, non lontano dalla Riserva Naturale del Pigelleto. Il borgo è Bandiera Arancione del Touring Club Italiano e offre un caratteristico centro storico di case in pietra, da visitare passeggiando tra le sue strade e tra i vicoli, fino al Palazzo Sforza Cesarini o sforzesco. Il posto più caratteristico è la zona della Peschiera, una grande vasca di acqua dove si affacciano gli edifici storici. Accanto alla Peschiera è da visitare la chiesetta della Madonna della Neve.

Gradara. È il borgo degli innamorati per eccellenza, nonostante la tragica storia d’amore che si consumò all’interno del suo castello. Stiamo parlando di Gradara, incantevole borgo fortificato dell’entroterra di Pesaro, famoso per la storia d’amore di Paolo e Francesca, raccontato da Dante nel Canto V dell’Inferno della Divina Commedia. Qui dovete visitare la splendida Rocca Malatestiana, che ospita un museo e dove vengono organizzati eventi, spettacoli e iniziative culturali, anche per San Valentino. Passeggiate per i vicoli tra le case in pietra e i palazzi, a ridosso delle mura antiche.

I borghi sull’acqua

Vieste. Per il San Valentino al mare, non dovete perdervi la splendida Vieste, cittadina del Gargano in pietra bianca a picco sul mare. Qui non potete perdere il suo caratteristico centro storico, con le case antiche e le chiese romaniche, come il Duomo di Santa Maria Assunta, con interni barocchi. Affacciatevi alle terrazze panoramiche sul mare e poi scendete alla spiaggia del Pizzomunno. Qui trovate un imponente faraglione di falesia bianca, alto 25 metri, il Pizzomunno appunto, che secondo una leggenda era un pescatore del luogo, un giovane alto e forte che rimase pietrificato dal dolore sulla spiaggia quando le sirene gelose trascinarono via in mare la sua amata Cristalda.

Nemi. Appena fuori Roma, nella zona dei Castelli Romani e dei Colli Albani, il posto ideale per gli innamorati è il borgo di Nemi, affacciato sull’omonimo lago. Qui troverete un centro storico splendido, con case e palazzi storici, aree archeologiche nelle vicinanze e un paesaggio naturale da togliere il fiato che potete ammirare dalla Terrazza degli Innamorati, il luogo ideale per baciarsi. Visitate i vicoli e fermatevi delle tipiche osterie, dove gustare le prelibatezze della cucina locale, quindi scendete al Lago di Nemi, per una passeggiata mano nella mano nel sentiero che fa il giro del lago, con una visita al Museo delle Navi Romane e al Tempio di Diana Nemorense.

Orta San Giulio. Un altro meraviglioso borgo affacciato sul lago è Orta San Giulio, sul Lago d’Orta, dove sorge la pittoresca Isola di San Giulio. È un luogo che vi lascerà pieni di meraviglia, tra bellezza del paesaggio naturale, con le montagne che scendono al lago, e gli edifici storici che fanno di questo luogo uno dei borghi sul lago più belli d’Italia. Anche Orta San Giulio è Bandiera Arancione del Touring. Qui dovete visitare Palazzo Penotti Ubertini, sulla strada che sale al Sacro Monte d’Orta, dove seguire un itinerario tra chiese e cappelle e ammirare una vista spettacolare sul lago e sul borgo. Scendendo in riva al lago, fermatevi a Piazza Motta, il salotto del centro, con i palazzi storici e la terrazza affacciata sul lago. Qui partono i traghetti per l’Isola di San Giulio.

A Orta San Giulio si trova la meravigliosa Villa Crespi, hotel e ristorante di lusso gestito dallo chef Antonino Cannavacciuolo, fresco vincitore della terza stella Michelin. Qui per San Valentino potete trascorrere un soggiorno da sogno.

La straziante storia d’amore

Infine, per un San Valentino all’insegna del romanticismo assoluto, anche se con una storia molto triste, dovete visitare lo splendido borgo di Pierosara, frazione di Genga. Siamo nel cuore delle Marche, nell’entroterra della provincia di Ancona, non lontano dal confine con l’Umbria. Genga è il comune delle spettacolari Grotte di Frasassi e del Tempio del Valadier. In uno straordinario territorio di montagne e gole, vicino alle Grotte di Frasassi, sorge arrampicato su un’altura il borgo castello di Pierosara. Il paese ha conservato la torre dell’antico castello, la porta di accesso, alcuni edifici antichi e chiesette.

In zona, il luogo è famoso per la tragica storia d’amore tra due giovani del luogo, Piero e Sara, che oggi danno il nome al paese. La vicenda risale al Medioevo. All’epoca, il borgo si chiamava Castel Petroso e qui abitavano due giovani promessi sposi, Piero e Sara appunto. Il conte di Rovellone, feudatario del vicino Castello di Rotorscio, affascinato dalla bella Sara decise di rapirla, ma quando si introdusse a Castel Petroso gli abitanti gli si rivoltarono contro. Iniziò un’aspra battaglia e il conte di Rovellone, prossimo alla sconfitta, uccise la giovane Sara. Il castellano Pietro si scagliò contro di lui ma fu ucciso dal conte malvagio, che riuscì a fuggire. Dopo questa tragica vicenda, gli abitanti di Castel Petroso decisero di cambiare il nome del paese in Pierosara, in omaggio a due giovani innamorati uccisi.