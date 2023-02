Carnevale di Venezia quando andare per vedere gli spettacoli più belli

Se amate il Carnevale, non potete perdere quello di Venezia che è tra i più amati e seguiti al mondo ed è quindi un maxi evento, come quello di Rio.

Quest’anno, con il pieno ritorno alla normalità, ci sarà una festa senza precedenti a Venezia. Dalla serata di apertura a martedì grasso sarà un susseguirsi di festeggiamenti che renderanno ancora più bella e suggestiva la Serenissima.

Il Carnevale di Venezia è il più antico del mondo – anche se è sfida aperta con Fano per questo primato- ed è indubbiamente uno dei più affascinanti. La cornice unica infatti dove si svolge lo rende affascinante. Le maschere settecentesche gli donano un’eleganza senza eguali. E poi è un susseguirsi di eventi e feste da non perdere.

Il Carnevale di Venezia gli eventi da non perdere

Le celebrazioni per il Carnevale di Venezia sono numerosissime. Tutti i giorni pressoché in ogni angolo della città ci saranno sfilate, opening, show musicali, spettacoli di danza e concorsi. E per la stragrande maggioranza sono tutti eventi gratuiti. Per non parlare poi dei dintorni di Venezia: da Marghera al Lido è un pullulare di carnevali.

Le giornate più importanti del Carnevale veneziano sono ovviamente quella di apertura e poi quelle di chiusura. Per il 2023 le date da segnarsi in agenda sono quelle di sabato 4 e domenica 5 febbraio, e poi giovedì grasso, ossia il 16 febbraio, domenica 19 febbraio e infine l’ultimo giorno del Carnevale 2023: martedì grasso 21 febbraio.

Si parte dunque domenica 5 con la tradizionale parata di imbarcazioni che seguono la Pantegana di Cartapesta. Un colpo d’occhio stupefacente con oltre 100 barche in maschera alle spalle di quella che ospita la riproduzione in cartapesta di ben 7 metri di una pantegana simbolo della resistenza della città.

Quest’anno la direzione è del Carnevale di Venezia è Massimo Checchetto, scenografo del teatro la Fenice. Il tema che accompagnerà quest’edizione è the Original Signs, ispirato allo zodiaco.

Tutti gli eventi in programma

Il Carnevale di Venezia 2023 sarà un mix fra tradizione e innovazione. Se alcuni eventi come la parata della pantegana è rimasta in programma quest’anno non ci sarà il volo dell’Angelo. Forse l’evento più famoso del Carnevale di Venezia è stato cancellato per una scelta squisitamente artistica.

Dopo il corteo acquatico della Pantegana di Cartapesta, grande appuntamento l’11 febbraio con la sfilata per eleggere la maschera più bella. Il 16 da vedere i carri allegorici a Palestrina mentre il 17 al Lido. Poi nell’ultimo giorno del Carnevale martedì grasso verrà eletta la tradizionale Maria del Carnevale di Venezia.

Il Carnevale a Venezia 2023 prevede anche un fitto calendario di performance musicali di dj provenienti da tutt’Europa. L’Arsenale sarà il palcoscenico dove da venerdì 10 febbraio i migliori dj della scena internazionale si alterneranno alla consolle nell’ambito dell’Arsenale Carnival Experience.

Ma l’atmosfera del Carnevale veneziano la vivrete girando per la città. Nei weekend e poi dal 16 al 21 febbraio in ogni angolo di Venezia ci saranno giocolieri, acrobati e clown con i loro spettacoli per grandi e piccoli.