Il regalo perfetto esiste? Un giorno in questa SPA sicuramente toglie il fiato

Se siete a caccia di un regalo perfetto sicuramente una giornata in una delle SPA più belle d’Italia e in uno degli hotel da sogno, è quello giusto.

Il luogo perfetto per rilassarsi nella bellezza della natura e godere di un servizio eccellente e soprattutto della massima attenzione alle proprie esigenze. Questa struttura nasce nel cuore delle Dolomiti e ha quindi tutta la bellezza del mix tra natura e architettura.

Ogni dettaglio è studiato per massimizzare l’esperienza e il comfort ma la vera ciliegina sulla torta di questo hotel è la struttura particolare con la piscina sospesa nel vuoto e la SPA panoramica sottosopra.

L’Hotel Hubertus

L’Hotel Hubertus è tra i più belli delle Dolomiti, si trova proprio in un angolo speciale, sembra di essere in paradiso. La quiete del panorama mozzafiato, i servizi di lusso e ovviamente le vette che si vedono dalle camere e dalla zona comfort. Un modo per immergersi nella natura, con una colazione ideale che viene servita di buon mattino solo con prodotti biologici del posto che sono reperiti esclusivamente dalla vicina fattoria.

Ogni dettaglio è studiato minuziosamente per non lasciare nulla al caso. Un mix perfetto tra acqua e terra che serve a rigenerare tutti i sensi. Uno degli hotel più vivaci e particolari al mondo grazie al suo design studiato accuratamente che vanta servizi da sogno come la SPA capovolta e la piscina sospesa.

La SPA al contrario capovolge letteralmente il concetto di benessere e lo fa in modo impeccabile, ci sono vari spazi con trattamenti diversi, tutti pensati per il massimo del divertimento per gli utenti. La cosa speciale è sicuramente la terrazza panoramica da cui si gode una vista da sogno sulle Dolomiti e sulle vette adiacenti. L’hotel si trova su uno spazio esteso di 5000 metri quadri e vanta diverse piscine all’aperto e al chiuso con saune, bagni a vapore e vari tipi di trattamenti da fare. C’è a disposizione di tutti i clienti la navetta gratuita per arrivare e tornare dalle piste da sci e un magnifico ristorante.

L’area relax è il cuore della struttura, c’è la piscina con idromassaggio, la piscina relax, le saune con vista, la sauna altoatesina, il bagno turco, la piscina con aromaterapia. È possibile fare bagni, massaggi, trattamenti di bellezza. Il tutto stando a pochi passi dal centro di Valdaora e Brunico. Sono disponibili camere standard, suite e altre combinazioni.

La piscina sospesa

La vera chicca di un hotel come questo che lo rende veramente un regalo idilliaco per un’occasione speciale è la sua piscina sospesa. Una struttura che è stata disegnata accuratamente in vetro ma perfettamente stabile e sicura per dare ai visitatori la sensazione di essere letteralmente sospesi nel vuoto. Proprio questo effetto è incredibile perché si ha la sensazione di galleggiare tra le nuvole.

La piscina è alta 17 metri, rivestita in pietra, realizzata dalla studio Noa di Bolzano che ha curato poi anche il recente lavoro della Spa sottosopra. Un mix di modernità e stabilità con metallo, vetro e legno. Di grande impatto estetico ma anche ideale per vivere un’esperienza di pura magia.