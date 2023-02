Le proposte per San Valentino in città: i luoghi romantici dove fuggire per qualche ora e vivere una magia. Tutte le informazioni utili da conoscere.

Quest’anno San Valentino, la festa degli innamorati è di martedì, all’inizio della settimana lavorativa. A meno che non riusciate a prendervi un o qualche giorno di vacanza, oppure ad allungare il weekend precedente, è difficile partire per un viaggio. Nulla è perduto, però.

Se riuscite a ricavarvi qualche ora libera, anche nella vostra città riuscirete a trovare luoghi incantevoli dove fuggire per trascorrere momenti di puro romanticismo.

Non solo ristoranti dove andare a cena, martedì 14 febbraio concedetevi una passeggiata su una bella spiaggia oppure su un sentiero di montagna o campagna, una pausa tutta per voi in un parco accogliente, la visita a un palazzo storico magari con leggende di storie amorose.

Un monumento, una mostra, un museo, anche una chiesa possono regalarvi attimi di autentica bellezza e romanticismo. Non c’è bisogno di allontanarsi troppo dalla propria città. Qui di seguito, vi segnaliamo alcuni dei luoghi più romantici dove fuggire per qualche ora nel giorno di San Valentino, nelle principali città italiane.

San Valentino in città: i luoghi romantici dove fuggire per qualche ora

Per il San Valentino in città, la festa degli innamorati del 14 febbraio sarà di martedì, vi proponiamo alcuni dei luoghi più romantici dove fuggire nelle principali città italiane. Luoghi dove trascorrere qualche ora con la persona amata, per vivere momenti indimenticabili.

Parco del Valentino, Torino. Può sembrare un po’ scontato ma a Torino non c’è luogo più romantico del Parco del Valentino. Il nome risalirebbe già all’epoca romana e pare che il parco ospitasse un’antica cappella dedicata proprio a San Valentino, vescovo di Terni, in cui erano conservate alcune reliquie del santo. La cappella non esiste più e le reliquie furono trasferite nella chiesetta di San Vito che sorge sulla collina antistante il parco, oltre il fiume Po. Il Parco del Valentino è uno dei luoghi più pittoreschi di Torino, ideale per passeggiate romantiche tra gli alberi nel paesaggio di fine inverno. Qui trovate, nell’incanto del Giardino Roccioso trovate la Panchina degli Innamorati, dove sedervi e scambiarvi un bacio. Mentre a pochi passi si trova il caratteristico Borgo Medievale con il bel Castello. Imperdibile.

Chiostro delle Rane, Chiesa di Santa Maria delle Grazie, Milano. Conosciuto anche con il nome di Chiostro piccolo o Chiostrino, questo luogo è un’autentica meraviglia che sorge a due passi dal famoso Cenacolo di Leonardo Da Vinci. Il nome Chiostro delle Rane viene dalle 4 ranocchie di bronzo poste sul bordo della fontana circolare che sorge al centro del piccolo giardino. Dalla bocca di ciascuna rana esce un getto d’acqua che finisce nella fontana. Il chiostro ha una pianta quadrata ed è formato da cinque arcate in cotto per ogni lato, rette da colonne marmoree e capitelli con motivi rinascimentali. La sua costruzione risale alla fine del ‘400 ed è attribuita a Bramante. Il chiostro è compreso tra la tribuna della Basilica di Santa Maria delle Grazie e la Sagrestia Vecchia, entrambe opera del Bramante. Un luogo incantevole in ogni stagione e perfetto per una fuga di San Valentino.