Sarà l’hotel più iconico al mondo ed aprirà tra pochi giorni

Il 10 febbraio aprirà l’hotel più chiacchierato di tutti i tempi, la nuova icona di Dubai che si prepara a ricevere personaggi famosi da ogni parte del mondo.

Un vero e proprio castello Lego che ora si nota chiaramente su un panorama mozzafiato. Se Dubai è la nuova meta per eccellenza del turismo internazionale, sicuramente lo sa bene ed è per questo che continua a investire e crescere.

Dopo tutti gli hotel che abbiamo visto spuntare in questi anni, dalle forme più strane a quelli a 7 stelle unici al mondo, ora arriva lui che vuole battere ogni record.

Il nuovo hotel di Dubai

Si tratta di un’icona del lusso, l’Atlantis The Royal che è stato progettato da uno studio di New York ed è composto da migliaia di tonnellate di cemento e vetro. Praticamente sono una serie di cubi appoggiati “visivamente” tra loro perché replicano il concetto di classico palazzone americano ma lo fanno con un nuovo stile, scomposto appunto.

La vera chicca non è solo lo stile particolare ed eccentrico in cui ogni dettagli è ispirato all’acqua ma anche tutti gli elementi che sono veri e propri plus come i 17 ristoranti. Un resort extra lusso con vista spiaggia. Marmo bianco e decorazioni dorate sono ovunque, una maxi scultura all’entrata, un soffitto che si perde di vista e lampadari a goccia.

Oltre alle camere tradizionali ci sono le suite e poi le strutture chiamate attici. Una sorta di abitazione privata con maggiordomo 24 ore al giorno, terrazza con piscina e ogni tipo di comfort possibile. Nel bagno i clienti troveranno articoli Hermès, spaziosi lavabi e vasche da bagno giganti.

Tutti pazzi per il nuovo hotel

Grazie alla scelta di ristoranti e bar di ogni tipo la scelta gastronomica è infinita, si va dalla cucina super raffinata a quella più giovanile, dal bar a bordo piscina alla cena romantica in spiaggia. Un altro guizzo di fantasia è la maestosa fontana che unisce fuoco e acqua e che si trova all’esterno per poter catturare l’attenzione. Non a caso l’inaugurazione, avvenuta pochi giorni fa, ha visto la partecipazione di star internazionali come Beyonce.

Oltre alle numerose piscine la struttura vanta un’area benessere dove fare massaggi e trattamenti di ogni tipo ovviamente tutti super rivoluzionari con prodotti molto particolari, una zona fitness dedicata allo sport e anche servizi che sono dedicati completamente ai bambini e alle loro famiglie.