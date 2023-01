Dovete sapere che la fontana più alta del mondo è in mezzo al mare, ecco dove si trova. Le informazioni e curiosità.

Il mondo è pieno di fontane bellissime e spettacolari. Basti pensare alla Fontana di Trevi e a tante altre stupende nelle città o nelle ville monumentali, come Villa d’Este a Tivoli. Qui vogliamo portarvi alla scoperta della fontana più alta del mondo, che non è in Italia.

Si tratta di un autentico capolavoro di ingegneria idraulica. Questa fontana, infatti, ha un getto che supera i 300 metri di altezza. Un vero spettacolo. Nessuna altra è come lei. Ecco perché è la più alta del mondo. Non sono, è anche in mezzo al mare, o quasi.

Di seguito vi riportiamo tutto quello che dovete sapere sulla fontana più alta del mondo e dove possiamo ammirarla.

La fontana più alta del mondo è in mezzo al mare, ecco dove si trova



La fontana più alta del mondo si trova nel Mar Rosso, davanti alle coste dell’Arabia Saudita, a Jeddah o Gedda. Non è esattamente in mezzo al mare ma nelle acque nella baia della città, in un punto incredibilmente panoramico.

Il suo nome è King Fahd Fountain, in inglese, Fontana di Re Fahd, e il suo getto raggiunge i 312 metri di altezza alla velocità di 375 km orari, regalando uno spettacolo impressionante che si ammira da tutta la baia. Si può osservare la fontana da diverse terrazze panoramiche e spiagge. Il suo altissimo getto è inconfondibile e si staglia sull’orizzonte, tra mare e cielo.

Come è nata e le caratteristiche

La fontana fu regalata alla città di Jeddah da Re Fahd, da qui il nome. La sua costruzione avvenne tra il 1980 e il1983, inaugurata nel 1985. Non è dunque una novità ma forse non tutti la conoscono, anche perché l’Arabia Saudita finora non ha fatto delle grandi rotte turistiche. Le cose, tuttavia, stanno cambiando, grazie alle recenti aperture del Paese ai voli internazionali e alle semplificazioni delle procedure per il visto turistico. Presto, dunque, una volta ottenuto il passaporto, sarà più facile recarsi in Arabia Saudita, alla scoperta delle sue meraviglie, Fontana di Gedda inclusa.

Il momento migliore per ammirare il grandioso getto della Fontana di Re Fahd è il tramonto, quando la colonna d’acqua in controluce si staglia sul sole che scende sulla baia tinta di rosso e oro. Anche la notte è un momento molto speciale, perché la fontana è illuminata da 500 luci led, installate su piccole isole, che rendono visibile e mettono in risalto il suo getto d’acqua nel buio della notte e con le luci della città in lontananza.

La portata d’acqua raggiunge le 16 tonnellate, ma non preoccupatevi, non viene sprecata acqua dolce, che da queste parti è merce rara, viene utilizzata l’acqua salata del Mar Rosso, che poi ricade nel suo bacino naturale. Ecco perché la fontana è in mare. Per ridurre i rischi di corrosione, prima di essere sparata dal getto l’acqua di mare passa attraverso filtri speciali che la purificano dalla sabbia e dal materiale organico.

Che ne dite, vi è venuta voglia di guardare da vicino questa meraviglia? Non dovete fare altro che prenotare il vostro viaggio per Jeddah.