Da sapere: ecco chi sono i campioni del mondo di pasticceria e come si piazza l’Italia. Tutte le informazioni utili da conoscere.



Il 20 e 21 gennaio scorsi si è tenuta la Coppa del Mondo di Pasticceria, una gara internazionale tra pasticceri del tutto il mondo, che si tiene ogni due anni a Lione, in Francia.

Partecipano giovani pasticceri professionisti in delegazioni nazionali. I rappresentanti di ogni singola nazione vengono scelti con selezioni e concorsi nazionali.

Nel 2021 la Coppa del Mondo di Pasticceria era stata vinta dall’Italia. Quest’anno il nostro Paese è sul podio ma non al primo posto. Scopriamo chi sono i campioni del mondo di pasticceria nel 2023. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Campioni del mondo di pasticceria, come si piazza l’Italia

Sono i giapponesi i campioni del mondo di pasticceria alla prestigiosa competizione internazionale Coupe du Monde de la Pâtisserie, Coppa del Mondo di Pasticceria che si tiene ogni due anni a Lione.

Il Giappone ha conquistato il primo posto, al secondo posto è arrivata la Francia, mentre l’Italia si è piazzata terza. La squadra italiana che ha preso parte alla finale era composta dai giovani pasticceri Martina Brachetti, Alessandro Petito e Jacopo Zorzi.

La gara

Alla Coppa del Mondo di Pasticceria di Lione partecipano solitamente 21 squadre da tutto il mondo, formate da giovani pasticceri. Ciascuna squadra è composta da 3 membri, di cui 1 gelatiere, 1 pasticcere e 1 cioccolatiere.

La gara si svolge in due giorni e i pasticceri hanno a disposizione 10 ore per realizzare le loro creazioni. In ciascuna edizione viene dato a ogni squadra un tema comune. La squadra vincente non può partecipare all’edizione successiva della Coppa del Mondo di Pasticceria. Può partecipare il Paese vincente ma con un nuovo team di pasticceri.

All’edizione 2023 della Coppa del Mondo di Pasticceria, i pasticceri in gara hanno avuto 10 ore di tempo per creare 44 dessert da degustazione e 3 pezzi artistici, che sono stati poi giudicati da una giuria di esperti. Il Giappone ha sbaragliato tutti. L’Italia comunque ha confermato la sua posizione tra i primi del mondo.

I pasticceri

Come abbiamo detto, la squadra di giovani pasticceri italiani che ha partecipato alla Coppa del Mondo di Pasticceria di Lione era formata da: Martina Brachetti, Alessandro Petito e Jacopo Zorzi.

Pastry chef del San Barbato Resort di Lavello (Potenza), Martina Brachetti, nata nel 1987, ha maturato importati esperienze nella sua carriera, tra cui la formazione nella Maison del Maestro Pierre Hermé e il ruolo di Commis Pastry al ristorante “La pergola” di Heinz Beck. Mentre Alessandro Petito, nato nel 1991, è titolare del Bistrot che porta il suo nome a Castellanza (Varese) e ha ottenuto numerosi premi nella sua carriera, tra cui miglior entremets al cioccolato e medaglia d’oro per miglior pièce in zucchero a Sigep 2017. Infine, Jacopo Zorzi, nato nel 1989, di origini venete e milanese d’adozione, dopo la formazione in Cast Alimenti (Brescia), come allievo dell’Alta Formazione Pasticcere, ha maturato importanti esperienze in Italia e all’estero, tra cui quella nel Ristorante Cipriani di Abu Dhabi, e attualmente è pasticcere della Pasticceria Martesana di Milano.

La direzione tecnica della squadra italiana è stata affidata ad Emmanuele Forcone, con la supervisione del presidente del Club Italia Alessandro Dalmasso. Mentre gli allenatori del team Italia sono stati Francesco Boccia, Fabrizio Donatone, che, come Forcone, sono stati Campioni del mondo di pasticceria nel 2015, Massimo Pica, Lorenzo Puca e Andrea Restuccia, Campioni del mondo 2021.

La squadra si è allenata al Cast Alimenti di Brescia.