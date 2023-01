Tre idee a tema viaggio per un regalo di San Valentino

Quali sono le idee migliori per un regalo a tema viaggio in occasione di San Valentino?

Trovare l’idea giusta per un regalo di San Valentino, non è mai cosa semplice. Ogni anno la difficoltà si innalza perché il vostro partner sembra vero e proprio tutto ciò che avevate pensato e ipotizzato essere un regalo perfetto.

C’è una cosa che però non passa mai di moda, soprattutto se la vostra metà è appassionato di viaggi, ossia un buono!

Voucher, gift card e crociere per San Valentino

Può sembrare un regalo banale, ma in realtà chi è solito organizzare vacanze sa benissimo quanto dei soldi extra o un voucher regalo di un vettore aereo o di una piattaforma di prenotazione di alloggi, sia un regalo molto utile. Sia per risparmiare, sia per potersi permettere quel viaggio che si è sempre sognato.

Tra le idee più interessanti per San Valentino per chi ama viaggiare non possiamo non nominare il voucher di viaggio di Ryanair. Questa compagnia infatti parte con i suoi voli praticamente da tutta Italia, raggiungere tantissime destinazioni interessanti e a prezzi convenienti. Se a questo aggiungiamo poi una Gift Card vedrete che il risparmio sarà veramente assicurato.

Altra idea interessante e un po’ più particolare come regalo per San Valentino a tema viaggio potrebbe essere una carta regalo con un buono per un traghetto. Raggiungere la Sardegna, così come la Corsica o l’Isola d’Elba, ad esempio, si fa generalmente proprio con i traghetti. Optare quindi per regalare un buono in denaro in una di queste piattaforme è come invitare una persona a trascorrere una meravigliosa vacanza in una di queste isole.

Ultima idea proprio super a tema viaggi per San Valentino è legata ad un regalo più complesso, ossia una crociera. Soprattutto in bassa stagione diverse compagnie offrono dei prezzi super scontati e anche dei buoni. Potete quindi optare per regalare una crociera dall’inizio alla fine quindi già con delle date prestabilite, oppure invece regalare anche in questo caso un buono da poter sfruttare quando meglio si vuole.