Le compagnie peggiori per i viaggiatori: meglio evitarle

Scegliere una compagnia aerea comporta diverse valutazioni ma quello a cui non bisogna mai rinunciare è ovviamente la sicurezza.

Per questo esiste un blocco in Europa per tutte quelle compagnie internazionali che non rispettano gli standard, con una black list che è consultabile online che permette di essere informati in viaggio.

In questo caso invece, le compagnie peggiori da evitare, sono stilate in base ad una ricerca effettuata da ClaimCompass che ha analizzato vari fattori come ritardi, gestione delle lamentele e problematiche comuni che capitano in tutte le condizioni. Non si tratta quindi di sicurezza ma piuttosto di modalità di viaggio.

Le peggiori compagnie per i viaggiatori

Partendo proprio dalle lamentele dei viaggiatori, la società ha creato questa classifica che va ad esaminare il livello di servizio delle varie aziende e trae conclusioni generali e anche dettagliate, un quadro importante per i viaggiatori.

Dall’analisi complessiva emerge che Scandinavian Airlines, KLM e South African Airways hanno avuto un ottimo riscontro per puntualità e gestione dei rimborsi. Quindi sicuramente hanno ricevuto buone recensioni da parte di coloro che hanno utilizzato le aziende per viaggiare. In particolare, KLM è considerata molto puntuale, Scandinavian molto veloce nei rimborsi e South African Airways quella migliore per tutti e due gli aspetti.

Un altro dato molto interessante riguarda le compagnie low cost che risultano particolarmente apprezzate dai viaggiatori, in modo particolare in Europa dove i servizi sono veramente eccellenti. Rispettano gli orari e hanno pochi ritardi, offrono tantissime tratte e quindi la possibilità di viaggiare molto a basso costo. Soprattutto rispondono rapidamente sia ai rimborsi che in generale alle richieste. Easyjet risulta, tra tutte quelle analizzate, la migliore per la velocità dei reclami e dei rimborsi.

Tra le compagnie più famose, in particolare per servizi di lusso come Emirates e Qatar, c’è in realtà un riscontro non proprio eccellente da parte dei passeggeri soprattutto su determinati aspetti. Complice sicuramente il fatto che per questi livelli ci sono grandi aspettative. Attenzione a questi extra sui voli che vi fanno spendere molto.

Le compagnie: la classifica

Le compagnie che sono ritenute peggiori invece non sono solo internazionali ma anche europee: TUI Airways del Regno Unito, Tarom dalla Romania, Aeroflot dalla Russia, Frontier Airlines dagli Stati Uniti, Icelandair dall’Islanda Hainan Airlines della Cina, Air China dalla Cina, Air Azzorre dal Portogallo.

Le peggiori in assoluto sono: China Eastern Airlines, Aigle Azur, Thomas Cook Airlines, WOW Air, Edelweiss Air, TAP Portugal, Philippine Airlines, Corsair, Pakistan International Airlines, Royal Brunei Arilines, Bulgaria Air, Tunisair.

In particolare, Tunisair risulta essere ultima perché i passeggeri hanno una pessima reputazione di questa azienda a causa dei grandi ritardi e anche della pessima gestione con i problemi generati.