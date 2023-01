Da non perdere a A Orvieto “La Luna nel Pozzo”, l’evento per San Valentino. Tutte le informazioni utili da conoscere.

Per San Valentino il Pozzo di San Patrizio di Orvieto tornerà ad essere illuminato dalla Luna! L’evento fa parte delle iniziative organizzate per festeggiare gli innamorati nello scenario della bellissima città umbra.

Tutta Orvieto è pronta ad accogliere gli innamorati provenienti da tutta Italia, per una manifestazione in programma per alcuni giorni, non solo a San Valentino, per celebrare amore, arte e bellezza.

Dall’11 al 14 febbraio si terrà in città la quarta edizione di “Innamorati di Orvieto – Ti amo dal profondo!”, con tanti appuntamenti tra cultura, gastronomia, spettacolo e divertimento, per declinare l’amore in tutte le forme. L’appuntamento clou sarà comunque quello con “La Luna del Pozzo” di San Patrizio. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

A Orvieto “La Luna nel Pozzo”, l’evento per San Valentino

Si annuncia con un fitto calendario di appuntamenti l’iniziativa “Innamorati di Orvieto – Ti amo dal profondo!”, promossa dal Comune della città umbra e dagli altri enti locali e culturali. Nei giorni attorno a San Valentino, la manifestazione propone eventi di storia, cultura, musica, spettacolo, enogastronomia e divertimento per tutti, innamorati e non solo. Protagonista degli appuntamenti è la città di Orvieto con le sue bellezze e la sua offerta culturale.

Si inizia sabato 11 febbraio con l’evento principale della manifestazione, à “La luna nel Pozzo”, un appuntamento esclusivo al Pozzo di San Patrizio dedicato alle copie di innamorati, in programma dalle 18.00 alle 20.00. All’interno del Pozzo sarà calata una Luna luminosa e 72 coppie partecipanti, tante quante i finestroni del pozzo, saranno chiamate a scendere i 248 scalini per darsi il bacio più profondo del mondo. L’evento prevede giochi di luce, rime dedicate del “Giullar cortese”, l’attore Gianluca Foresi, una speciale serenata e a concludere una degustazione di vino Orvieto doc.

A ogni coppia sarà anche consegnata, come buon auspicio, una moneta portafortuna da gettare in fondo al Pozzo di San Patrizio. La moneta sarà una riproduzione in terracotta del “denaro orvietano“, coniato autonomamente dal Comune di Orvieto tra il 1256 e il 1268.

Sempre sabato 11 febbraio, dalle 22.30 alle 23.30, i sotterranei di Orvieto Underground saranno aperti per una visita straordinaria in notturna.

Gli altri eventi

Domenica 12 febbraio, la città sotterranea di Orvieto sarà protagonista con l’evento “Nel cuore della Rupe”, un doppio tour guidato, alle ore 10.00 e 15.00, che avrà come filo conduttore la storia d’amore tra Giovanna Monaldeschi della Cervara e Pietro Antonio Monaldeschi della Vipera. Le nozze della coppia, celebrate nel 1464, segnarono la pacificazione di Orvieto, dopo un secolo di sanguinosi scontri tra Beffati e Malcorini, i due rami della casata orvietana dei Monaldeschi.

L’itinerario del tour prevede alla mattina la visita a Orvieto Underground, al Pozzo di San Patrizio, al Labirinto di Adriano e al Pozzo della Cava. Mentre nel pomeriggio si aggiungerà la visita ai sotterranei della Chiesa di Sant’Andrea.

Nel pomeriggio e fino alla sera di domenica, dalle 16.00 alle 20.00, i balconi delle case del centro storico diventeranno palchi speciali dove si esibiranno le band orvietane per una serenata “al contrario” dedicata alla città, realizzata in collaborazione con l’associazione MusicAlt e la Scuola comunale di musica “A.Casasole”.

Le altre iniziative riguardano i giorni di lunedì 13 e martedì 14 febbraio, San Valentino, quando alle coppie sarà offerto l’ingresso a prezzo ridotto in tutti i siti della città nascosta, componendo autonomamente il suo itinerario nei sotterranei “Esprimi un desiderio“.

Mentre per la sola giornata di martedì 14 febbraio è previsto l’ingresso gratuito al Pozzo di San Patrizio per i residenti nel Comune di Orvieto, per poter vedere “La Luna nel Pozzo“.

La manifestazione “Innamorati di Orvieto – Ti amo dal profondo!” è promossa dal Comune di Orvieto, in collaborazione con i siti ipogei della città, Sistema museo, consorzio Orvieto doc, Carta unica, Scuola comunale di musica “Casasole”, Associazione MusicAlt, Comitato cittadino dei Quartieri e cooperativa Mir.

Per ulteriori informazioni: liveorvieto.com/blog/2022/01/28/innamorati-di-orvieto