Carnevale di Fano: come vivere la magia?

Uno degli appuntamenti più interessanti per chi ama il Carnevale è quello di Fano. Ecco tutto quello che occorre sapere sui giorni, gli eventi al top e gli ospiti.

Il Carnevale è una festa un po’ pazza dove tutti si travestono e scendono in strada ricolmi di allegria e felicità. Tra gli appuntamenti caratteristici che non possono mancare in questa festa ci sono sicuramente le sfilate dei carri allegorici che, generalmente, sono riproduzioni e raffigurazioni in cartapesta di personaggi o situazioni di rilievo.

In tutte le città d’Italia ci sono moltissime manifestazioni dedicate proprio al carnevale, ma una delle più famose è senza dubbio quella di Fano, nelle Marche.

Quando si svolge il Carnevale di Fano?

La prima cosa da segnarsi sul calendario riguarda le date del Carnevale di Fano. La festa si svolgerà nei tre weekend di febbraio (quelli del 5 del 12 e del 19) e, dopo un paio di anni di stop e di sordina per via dell’emergenza Coronavirus, questo 2023 sarà scoppiettante. Del resto bisogna rendere omaggio a questo storico appuntamento che ha avuto il suo primo successo nel 1347!

Ciò che rende il Carnevale di Fano molto interessante e famoso è soprattutto l’usanza di lanciare tantissimi dolcetti dai carri allegorici. Ogni weekend ci sarà quindi una sfilata, così come da tradizione, e le strade saranno invase da una marea colorata di persone, ma anche ricoperte di caramelle e dolciumi!

I carri allegorici principali

Per quanto riguarda i carri allegorici quest’anno, come riportano i giornali, i principali sono quattro:

The dark side of the Moon: un carro allegorico dedicato all’album dei Pink Floyd omonimo che compie quest’anno 50 anni dalla sua pubblicazione

Il carro Top Connection

Il carro come sarebbe stato il passato se il futuro fosse arrivato prima

Piacevolissimevolmente, un carro dolce a 360 gradi!

Chiaramente nel cuore del Carnevale di Fano Non può mancare anche la maschera ufficiale della città El Vulón che accompagnerà il pubblico presente in un vero e proprio viaggio verso il futuro dove scienza e arte si fondono perfettamente.

Gli eventi collaterali

Ci saranno poi anche tanti eventi collaterali accanto alla manifestazione principale che si può visionare sul sito ufficiale www.carnevaledifano.com come la sfilata dei carri nel cuore della notte di sabato 11 febbraio, ma anche le serate dedicate alla musica e al teatro.

Non mancheranno poi presentazioni di libri, esposizioni, mostre, convegni e anche ospiti importanti come Rossella Brescia che animerà proprio la prima sfilata dei carri allegorici. Insomma, il Carnevale di Fano quest’anno è veramente imperdibile!