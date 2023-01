Questi è stato eletto il luogo più accogliente al mondo ed è una meraviglia della Puglia. Tutte le informazioni utili da conoscere.

L’Italia in cima alle classifiche internazionali per la bellezza delle sue destinazioni di viaggio e l’accoglienza turistica. Il nostro Paese continua ad essere premiato con riconoscimenti prestigiosi. Sono risultati importanti per promuovere tutto il Paese.

Uno dei riconoscimenti più importanti e recenti assegnati all’Italia è quello di località turistica più accogliente al mondo appena andato alla meravigliosa Polignano a Mare.

La splendida città pugliese che con i suoi edifici bianchi sorge su una scogliera a picco sul mare, dove si aprono insenature di spiagge sabbiose, è famosa per i suoi panorami da togliere il fiato, oltre che per la bellezza del suo mare, con acque trasparenti color turchese e smeraldo.

Siamo nella provincia di Bari, a sud del capoluogo e appena poco più a nord di Monopoli. Polignano è una città antica, tra le più straordinarie affacciate sul Mare Adriatico.

Il premio come luogo più accogliente al mondo per i turisti è stato assegnato dai Traveller Review Awards 2023 del portale di prenotazioni Booking.com. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Il luogo più accogliente al mondo è una meraviglia della Puglia

La località turistica più accogliente di tutto il mondo per il 2022-23, nella classifica delle migliori città, è Polignano a Mare, meravigliosa città di mare del barese che sorge su uno sperone roccioso a picco sul Mare Adriatico.

A premiare la località pugliese sono i Traveller Review Awards 2023 del portale di prenotazioni alberghiere Booking.com, sulla base dei giudizi espressi dagli utenti con le loro recensioni pubblicate sul sito.

Polignano a Mare raccoglie l’eredità di Matera, la splendida Città dei Sassi che lo scorso anno era stata premiata come città più accogliente al mondo. Pertanto l’Italia conquista il primo posto della prestigiosa classifica dei Traveller Review Awards per il secondo anno di fila. Un grandissimo risultato per il turismo del nostro Paese, che premia gli sforzi fatti in questi anni e i sacrifici per la pandemia, rappresentando un volano incredibile per la ripresa e la promozione delle nostre destinazioni di viaggio.

I riconoscimenti dei Traveller Review Awards si basano sulle oltre 240 milioni di recensioni lasciate dai clienti sul portale Booking.com. Le recensioni hanno riguardato le strutture ricettive e i servizi di 220 Paesi nel mondo, di cui 1,3 milioni di strutture partner, 230 fornitori di autonoleggio e 58 fornitori di taxi aeroportuali.

L’Italia, come lo scorso anno, si conferma in cima alla classifica mondiale, con oltre 170,6 mila riconoscimenti, seguita sul podio dalla Spagna, con 108 mila, e dalla Francia con 103mila; poi da Germania, Croazia, Polonia, Regno Unito, Grecia, Brasile e Stati Uniti.

La top 10 delle località/città più accoglienti al mondo

Polignano a Mare, Bari, Italia Hualien, Taiwan San Sebastián, Paesi Baschi, Spagna Dresda, Sassonia, Germania Klaipėda, Lituania York, North Yorkshire, Inghilterra Ushuaia, Terra del Fuoco, Argentina Porto de Galinhas, municipalità di Ipojuca, Pernambuco, Brasile. Città del Messico, Messico Gold Coast, Queensland, Australia.

Vi ricordiamo, anche, che abbiamo segnalato Polignano a Mare tra i borghi più belli da visitare in inverno.