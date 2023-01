Meteo dal 23 al 29 gennaio: la situazione non migliora affatto

By

Cosa succede a livello meteorologico nella prossima settimana? Ecco cosa dicono le previsioni meteo.

Siamo in molti a battere i denti in questi giorni. Le condizioni meteo sono nettamente cambiate rispetto a un mese fa e, un po’ in ritardo, ma con prepotenza, il Generale Inverno si sta notevolmente facendo sentire.

La domanda che ci poniamo tutti è una: ma per la settimana entrante, dal 23 gennaio insomma, che si avvicinano i famigerati giorni della merla, cosa dobbiamo aspettarci? Come cambieranno le condizioni meteo nei giorni a venire? Ecco cosa abbiamo scoperto.

Meteo per la prossima settimana: cosa succederà?

Gli esperti meteorologi parlano chiaro: dobbiamo farci forza, anche se amiamo l’estate, e fare pace con il fatto che è arrivato ufficialmente l’inverno. Cosa che, oggettivamente, era anche necessaria perché il nostro Pianeta stava rischiando veramente di accelerare la sua corsa verso il baratro senza piogge o neve.

Neve anche a bassa quota nelle regioni centro meridionali

E così le previsioni meteo in Italia per la settimana dal 23 gennaio in poi vedono tanta instabilità ancora su tutto il Paese. La neve potrebbe cadere anche a bassa quota e questa volta secondo gli esperti le temperature andranno a scendere anche sotto le medie stagionali.

Il tutto a causa di alcune correnti orientali gelide che andranno a colpire maggiormente le regioni adriatiche e centro-meridionali. Qui si potrebbero verificare delle nevicate importanti anche in collina nella zona della Marche, del Molise, della Puglia e dell’Abruzzo.

Lunedì, neve anche a bassa quota

Diversa invece la situazione al nord dove farà freddo, ma la situazione meteorologica nel suo complesso sembrerebbe essere un po’ più stazionaria e soleggiata. Unica eccezione la potremmo vedere proprio nella giornata di domani, lunedì 23, quando la neve potrebbe imbiancare la Liguria e l’Emilia Romagna anche a bassa quota. Basti pensare che nei dintorni delle Alpi di misureranno temperature fino a meno dieci gradi.

La parola d’ordine è quindi coprirsi, stare al caldo e cercare di riscaldarsi non solo fisicamente, ma anche con alimenti che diano energia.