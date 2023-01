L’Europa batte tutti, i paesi più visitati al mondo sono proprio qui

L’Europa è una delle mete più gettonate e amate al mondo, la cosa non sorprende vista la bellezza dei suoi 44 paesi.

C’è solo l’imbarazzo della scelta, dal mare alla montagna, ma i numeri parlano chiaro e non solo ci dicono che questa è la destinazione più amata e visitata del mondo ma che ci sono dei paesi in particolare che sono letteralmente presi d’assalto.

GlobalData, società di analisi e consulenza, si è occupata di valutare proprio questi numeri e dichiarare in assoluto qual è il paese più visitato dai turisti di tutto il mondo.

Il paese più amato in Europa

Prima dello scoppio della pandemia, stando ai dati, era la Francia a primeggiare, in particolare ovviamente Parigi, che da sempre è tra le mete più gettonate. La Spagna è sopraggiunta nel 2021, conquistando tutti con un boom di visitatori.

In generale si può dichiarare come Italia, Spagna e Francia siano i paesi più amati quando si parla di vacanze in generale, i punti sono molto elevati. Ma tra i viaggiatori sono popolari mete come Regno Unito, Grecia, anche con una certa stagionalità. La Francia vanta una situazione molto proficua per il turismo con una crescita futura stimata del 12.1% annuo fino al 2025. Questo vuol dire quasi 94 milioni di viaggiatori entro il 2025, cifre molto importanti.

Perché questa meta è così amata

Secondo le stime, la Francia è una meta così gettonata perché riesce a offrire non solo bellezze ma anche servizi. Quindi non è tutto merito della bellissima Parigi o delle bellezze della Costa Azzurra o ancora dei mercatini di Natale a Sud ma certamente di un insieme di caratteristiche, prima fra tutti il trasporto.

La Francia è collegata molto bene non solo con gli aerei ma anche con i treni. Si può raggiungere facilmente attraverso una fitta rete ferroviaria, ci sono treni notturni anche da Milano e dal 2024 sarà collegata direttamente anche con la Spagna. Per viaggiare sereni, meglio fare sempre l’assicurazione, anche in Europa.

Quindi, in base a tutte queste caratteristiche e per numero di viaggiatori, risulta essere la Francia il paese in Europa più visitato nel 2022. La Spagna comunque si posiziona subito dopo, nonostante sia riuscita a battere lo scorso anno la Francia resta comunque seconda, il che è un successo in ogni caso.

Questa destinazione offre un clima mite perfetto, festival, cultura, gastronomia, una forte identità culturale. Queste sono tutte cose che piacciono molto ai viaggiatori che vogliono proprio scoprire l’unica dei vari posti e quindi apprezzano questo tipo di caratteristiche.