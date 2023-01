Queste sono le tendenze alimentari del 2023

Siete curiosi di scoprire quali sono gli alimenti e i cibi che saranno di tendenza nel 2023? Ecco cosa abbiamo scoperto.

Il mondo della cucina e dell’alimentazione è in continua e costante crescita. Ogni giorno, infatti, ci troviamo davanti a prodotti ed alimenti sconosciuti che da un momento all’altro entrano invece di diritto all’interno della nostra alimentazione.

Questo è dovuto sia a delle commistioni tra culture e tradizioni enogastronomiche diverse, sia a veri e propri trend alimentari che sono come delle mode. E quale sarà allora la tendenza alimentare per il 2023? Quali alimenti entreranno di diritto nella nostra dieta?

Cosa vuol dire trend alimentari?

Ne hanno parlato bene giudici di MasterChef nel promo dedicato proprio alla sponsorizzazione della nuova stagione del Cooking Show: “Quale sarà la tendenza alimentare per il nuovo anno?”. E mentre loro se lo chiedono ilgiornaledelcibopunto.it ha analizzato, grazie alla società alimentare statunitense Whole Foods Market, quali sono le previsioni per le tendenze alimentari del 2023.



Gli alimenti di tendenza del 2023

Sembra che uno degli alimenti più interessanti sarà lo yaupon. Si tratta di una pianta del Nord America che assomiglia qualche modo esteticamente all’agrifoglio e viene utilizzato ultimamente in maniera piuttosto importante nel mondo dei drink.

Altro trend del 2023 sembra essere invece non una novità, ma una riscoperta di un alimento: il dattero. Spesso colleghiamo questo particolare frutto soltanto al Natale, ma in realtà potrebbero essere utilizzati sempre di più nei cibi e nelle bevande, comprese perché no, delle paste.

Chiaramente poi visto che abbiamo una forte esigenza di tornare alle tradizioni alimentari più sane del passato, c’è anche una voglia di ricominciare a mangiare un po’ come si faceva una volta. Quindi affidandosi a quelle ricette che mangiavamo da bambini.

Altro trend molto importante sembra quello di puntare molto al riciclo e al riutilizzo degli scarti. Ma non finisce qui perché il mondo orientale continua in maniera inarrestabile ad affascinarci e con lui anche le alghe tornano ad essere protagoniste a tavola. Sono considerati dei superfood ricchi di vitamine e sali preziosi e quindi possono essere utilizzate, non solo le zuppe, ma anche per mangiarle come spaghetti.

Ultimo trend, per ora almeno, sembra essere quello dell’olio dell’avocado. Ormai questo alimento è entrato di diritto nella nostra alimentazione quotidiana: dalle insalate ai toast, ma sembra che l’olio (già presente sul mercato da anni) nel 2023 aver avrà un vero e proprio boom diventando un valido strumento per tantissimi piatti diversi.

E voi? Vi siete già allineati ai trend gastronomici per il 2023?