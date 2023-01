Le proposte di viaggio da non perdere: andare a sciare in treno, le località più belle facili e comode da raggiungere. Tutte le informazioni utili da conoscere.

Finalmente arriva la neve! Se state programmando una vacanza o un weekend in montagna, per andare a sciare, lasciate a casa la macchina e prendete il treno.

Il treno è il mezzo di trasporto più comodo, efficiente, sicuro ed ecologico. Vi evita i problemi di traffico, le difficoltà nel trovare parcheggio e soprattutto inquina molto meno di tutti gli altri mezzi di trasporto.

Partite dal centro di una città per arrivare nel centro di un’altra, senza problemi di zone a traffico limitato e ancora di parcheggio o code. Dove non arriva il treno, come avviene per molte località di montagna, il tragitto viene completato dall’autobus. Con un servizio integrato sempre più capillare ed efficiente.

Per la nuova stagione invernale, Trenitalia ha riattivato i collegamenti Link, treno + bus, per le principali località sciistiche. Non solo in Italia, ma anche nelle località appena fuori confine. Un servizio di cui conviene approfittare. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Andare a sciare in treno, le località più belle facili e comode da raggiungere

Tutti sul treno, e po sull’autobus, per raggiungere le principali località sciistiche in Italia, e non solo. Anche per questa stagione invernale Trenitalia ha attivato i collegamenti Link, con servizio integrato treno + bus per le destinazioni turistiche di montagna.

Sono previsti collegamenti per località come Bardonecchia e Cortina d’Ampezzo e anche per una meta fuori confine, come Modane in Francia. Andare a sciare in treno è facile, comodo, pratico, conveniente e soprattutto ecologico. Scopriamo le cinque località sciistiche da raggiungere con Trenitalia.

Cortina d’Ampezzo. La famosa località delle Dolomiti Bellunesi ospiterà le Olimpiadi Invernali nel 2026, in tandem con Milano. Non solo località di vip, ma anche una incantevole cittadina circondata da spettacolari montagne e con tante piste dove sciare. Il collegamento di Trenitalia prevede il viaggio in treno fino a Calalzo di Cadore, dove arriva la ferrovia, per poi prendere il bus fino a Cortina. Il collegamento Cortina Link prevede l’acquisto di un unico biglietto per treno e autobus di Dolomitibus. L’autostazione di Cortina di Centro, dove arrivano i bus, è vicina agli impianti di risalita. A circa 200 metri si trova la funivia per il rifugio e Monte Faloria, dove ammirare una fantastica vista panoramica e lanciarsi nelle piste da sci. Invece, con un percorso pedonale di circa un chilometro si arriva alla funivia “Freccia del Cielo”, che porta sulle Tofane, dove si trovano le piste da sci principali e la terrazza naturale di Col Drusciè.