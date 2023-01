Segnaliamo le migliori offerte di viaggio per San Valentino 2023, occasioni da prendere al volo. Tutte le informazioni utili da conoscere.

Ci stiamo avvicinando alla festa degli innamorati, San Valentino. Un appuntamento atteso da tante coppie. Se anche voi avete in programma di celebrare questa romantica festa e volete farlo con un viaggio, è arrivato il momento di prenotare.

Tante sono le proposte e le offerte di viaggio per San Valentino 2023. Per tanti luoghi diversi. Avete solo l’imbarazzo della scelta, ma dovete fare in fretta se volete trovare le occasioni migliori.

Di seguito, vi segnaliamo le offerte migliori, per un indimenticabile viaggio di coppia a San Valentino ma spendendo poco, o almeno il giusto. Di seguito trovate tutte le occasioni da non lasciarvi sfuggire.

Offerte di viaggio per San Valentino 2023, occasioni da prendere al volo

San Valentino è una festa amata da molte coppie, in particolare quelle più innamorate. Quest’anno il 14 febbraio, giorno dedicato al santo protettore degli innamorati, sarà di martedì. Un giorno un po’ lontano dal weekend.

Se avete qualche giorno di ferie da prendere potete partire il weekend dell’11-12 febbraio, allungandolo, oppure partire direttamente il weekend successivo, che sarà quello delle celebrazioni conclusive di Carnevale (Giovedì Grasso sarà il 16 febbraio e Martedì Grasso il 21 febbraio). Potete, dunque, approfittare per un viaggio di coppia a Carnevale e partecipare a una delle tante feste che in programma in Italia o nel resto d’Europa.

San Valentino in agriturismo

Una delle proposte più romantiche per San Valentino è quella del soggiorno in agriturismo. Circondati dalla pace e dalla bellezza della natura, con offerte gastronomiche di qualità e servizi sempre più ricercati, dal benessere alle attività sportive e culturali, gli agriturismi offrono una vacanza completa e di qualità, per staccare da tutto e da tutti, concedendosi momenti di relax.

Le offerte dagli agriturismi italiani sono tante. Qui vi segnaliamo l’offerta dell‘Agriturismo Antico Monastero San Biagio di Nocera Umbra (Perugia), che propone una “Fuga d’amore” con 2 notti in camera matrimoniale, cena romantica presso il ristorante della struttura (bevande escluse), accesso al Centro di Rigenerazione, due sale Tepidarium e calidarium con l’utilizzo di acque officinali a base di lavanda, pratica ayurvedica per il ri-equilibrio delle energie corporee 40min o in alternativa caldo abbraccio di erbe su lettino di fieno; costo a persona 290 euro. Dal portale agriturismo.it, dove trovate molte altre offerte.

Viaggio di coppia al caldo

Se cercate una fuga al caldo è il momento di prenotare subito. Trovate occasioni anche per viaggi a lungo raggio.

Sono disponibili occasioni imperdibili per una settimana di vacanza alla Maldive, a cavallo di San Valentino. Per un viaggio con partenza da Roma sabato 11 febbraio e rientro venerdì 17 febbraio, con volo + 6 notti in resort, trovate su Expedia pacchetti di viaggio da circa 1.000 euro a persona, nelle strutture più economiche a 3 stelle, oppure da 1.200 nei resort a 4 stelle.

Potete anche scegliere una toccata e fuga alle Isole Canarie, più vicine ed economiche. A Tenerife trovate occasioni anche da 500 euro a persona, per pacchetti volo + hotel, sempre con partenza da Roma per una vacanza da sabato 11 a mercoledì 15 febbraio, con soggiorno di quattro notti anche in hotel a 4 e 5 stelle. Inoltre, a Santa Cruz de Tenerife dal 20 gennaio al 26 febbraio si festeggia un importante e spettacolare Carnevale.

Festa degli innamorati nelle città d’Europa

Infine, la proposta sempre valida è quella del viaggio in una bella città d’arte italiana oppure in una capitale o grande città europea. Se viaggiate in Italia tenete d’occhio le offerte per il treno, tante infatti sono le promozioni per l’alta velocità o i treni regionali per raggiungere le principali destinazioni italiane, comodi e spendendo poco.

Per le città europee, invece, il portale Skyscanner vi segnala le migliori offerte di voli low cost in partenza da tutta Italia, combinando i voli anche di diverse compagnie. Se pensate di andare a Parigi, da sabato 11 a giovedì 16 febbraio, per un weekend allungato di San Valentino con cinque notti fuori, se partite da Bologna trovate un volo andata e ritorno con Ryanair a soli 45 euro a persona. Poi, dovete trovare il soggiorno in hotel o in b&b ma è comunque un’offerta imperdibile.

Se amate al Vecchia Europa e le sue tradizioni, vi consigliamo di visitare la bella città tedesca di Colonia nella settimana di Carnevale. Qui trovate non solo un bellissimo centro storico, con la famosa cattedrale gotica, ma anche una delle feste di Carnevale più spettacolari e divertenti d’Europa, con sfilate in costume storico, feste, carri allegorici e tanto altro. Nella settimana di San Valentino e Carnevale trovate voli andata e ritorno in offerta da Bergamo tra i 50 e i 70 euro a persona.