Da sapere su Carnevale 2023, tutte le date di sfilate ed eventi. Le informazioni utili da conoscere.

Archiviate le feste natalizie, Capodanno e la Befana, il mesto ritorno alla quotidianità può essere addolcito pensando già al prossimo Carnevale ai festeggiamenti in programma.

La settimana di Carnevale 2023, quella con i festeggiamenti finali, cadrà tra la metà e la fine di febbraio. Sarà, dunque, un Carnevale vicino a San Valentino, 14 febbraio.

Infatti, Giovedì Grasso sarà il 16 febbraio, mentre Martedì Grasso sarà il 21 febbraio. Il Carnevale Ambrosiano, invece, quello che si festeggia a Milano e che finisce sempre di sabato, sarà il 25 febbraio.

La seconda metà di febbraio, dunque, sarà tutta una festa, tra sfilate di carri e maschere, feste di piazza, spettacoli ed eventi. Nelle città storiche del Carnevale, tuttavia, si comincia molto prima. Di seguito, tutto quello che bisogna sapere sulle date e gli eventi in programma del Carnevale 2023 in Italia. Ecco dove andare, quando e come festeggiare.

Carnevale 2023, tutte le date di sfilate ed eventi

Il Carnevale è una festa celebrata nei Paesi di tradizione cristiana, soprattutto in quelli cattolici ma in generale molto diffusa in tutta Europa, anche nei Paesi nordici protestanti. È una festa popolare molto sentita, che prevede alcuni giorni di vacanza da scuola, con la quale si lascia andare a bagordi, scherzi, giochi, travestimenti e abbuffate di dolci, prima del periodo di astinenza e digiuno della Quaresima, che inizia il Mercoledì delle Ceneri.

Di chiare origini pagane, come antico rito di addio all’inverno e di buon auspicio per la primavera, il Carnevale è stato poi assorbito dal cristianesimo. In Italia si organizzano tante feste di Carnevale, ognuna con le sue tradizioni e particolarità. Dal Carnevale di Venezia, unico nel suo genere, a quello di Fano, il più antico documentato in Italia.

Qui sotto, vi riportiamo le date delle principali manifestazioni di Carnevale 2023 in Italia, tra filate, corsi mascherati, carri allegorici, spettacoli ed eventi imperdibili. Quest’anno senza più restrizioni.

Carnevale di Venezia. La più importante manifestazione di Carnevale in Italia, con tanti visitatori provenienti dall’estero, è quella di Venezia che quest’anno si terrà nel periodo da sabato 4 febbraio a martedì 21 febbraio. Con tanti eventi e spettacoli: dalla parata inaugurale a Rio Cannaregio, al corteo delle Marie, al Volo dell’Angelo (domenica 20 febbraio) e poi sfilate in maschera con premi ai costumi più belli, feste nei palazzi e serate danzanti.

Carnevale di Viareggio. Un altro importante Carnevale italiano, questa volta con sfilate di grandi carri allegorici con sculture in cartapesta e gruppi mascherati. Il programma prevede un fitto calendario di spettacoli e anche eventi culturali. I corsi mascherati si terranno nei giorni: sabato 4, domenica 12, giovedì 16, domenica 19, martedì 21 e sabato 25 febbraio.

Carnevale di Fano. È uno dei Carnevali più antichi d’Italia, sicuramente il più antico documentato, risalente al 1347. Anche nella città marchigiana si svolgono sfilate di carri allegorici con sculture di cartapesta e gruppi mascherati, con lancio di caramelle e cioccolatini al pubblico. Ogni sfilata è accompagnata dal carro della Musica Arabita (musica arrabbiata), gruppo di curiosi musicisti che suonano strumenti casalinghi, come pentole, coperchi, bottiglie, bidoni e tanto altro. Il Carnevale schiude con il rogo del Pupo, chiamato in dialetto “el pup” e “el vulòn”. Le sfilate dei carri sono in programma nelle domeniche 5, 12 e 19 febbraio.

Carnevale di Putignano. Anche quello di Putignano è un Carnevale molto antico, risale al 1394, e inizia già il 26 dicembre, nel giorno di Santo Stefano, quando le spoglie del Santo furono traslate da Monopoli, dove erano custodite, alla chiesa di Santa Maria la Greca di Putignano. Evento che fu celebrato dai contadini con la Festa delle Propaggini. Poi, segue la festa di Sant’Antonio Abate, il 17 gennaio. Fino alle sfilate dei carri allegorici con sculture in cartapesta nei giorni tradizionali del Carnevale. Si festeggiano anche il Giovedì dei Pazzi (2 febbraio) e il Giovedì delle Donne Sposate (9 febbraio). Alla manifestazione partecipano ogni anno diversi vip. Le sfilate dei carri sono in programma: sabato 4, domenica 12, domenica 19, martedì 21 e sabato 25 febbraio.

Storico Carnevale di Ivrea. Una delle manifestazioni più suggestive d’Italia, con cortei in costume storico e la spettacolare Battaglia delle Arance. Lo Storico Carnevale di Ivrea inizia già il 6 gennaio, con il primo corteo di Pifferi e Tamburi, suonati da musicisti in costume storico, e l’investitura formale del Generale in piazza di Città, la Santa Messa in Duomo e la Cerimonia dei Ceri. Un evento che mescola storia e leggenda, unendo diverse epoche, tra Medioevo, Rivoluzione francese e Risorgimento.

Carnevale di Cento.

Riepilogo delle date di Carnevale 2023