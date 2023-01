Elisabetta Gregoraci nel suo ristorante preferito di Dubai, non indovinerai mai i prezzi

Elisabetta Gregoraci si trova a Dubai per le vacanze e non ha perso occasione per condividere passeggiate ed esperienze.

Tra queste in particolare è balzata agli occhi la sua cena nel ristorante preferito di Dubai. Dopo Il Kenya nel resort di Briatore a Malindi, la showgirl è volata a Dubai dove, con altri vip famosi, ha scelto di passare i primi giorni dell’anno.

Sono tantissime le star e i personaggi che in questo periodo sono a Dubai, una meta sempre più gettonata e famosa. Non è la prima volta che viaggia in questa città e quindi ha già un suo ristorante preferito. Ovviamente non si tratta di un luogo qualsiasi, come è possibile evincere dalle immagini che la modella pubblica sui social.

Il ristorante di Elisabetta Gregoraci a Dubai

Il suo ristorante preferito è l’Amazonico, il secondo locale di Sandro Silva e Marta Seco che hanno aperto fuori dalla Spagna dopo aver riscontrato un successo enorme a Madrid. Ha aperto nel 2016 quindi non è proprio nuovo e ha mantenuto un interesse fondamentale per la cultura amazzonica, da cui appunto prende il nome.

Foglie verdi, banchi di velluto e ambientazioni da giungla connotano il ristorante di Dubai che è veramente molto particolare. Si tratta di uno dei punti di riferimento nella città più famoso, il progetto è molto particolare perché vengono utilizzati materiali naturali e una vegetazione lussureggiante.

Il ristorante di Elisabetta Gregoraci a Dubai è bellissimo ed è particolare anche nel gusto perché coimbina cucina tropicale e latinoamericana con quella mediterranea quindi si va dal sushi alla carne alla griglia. C’è tutto per tutti con uno spazio molto suggestivo e un’atmosfera da sogno. Il ristorante vanta anche una bella terrazza panoramica con un Butterfly bar molto famoso.

Quanto costa una cena nel ristorante

La cena in questo luogo di lusso dipende dalle portate quindi si va dalle insalate che costano 17 euro ad un piatto di pesce di circa 200 euro. Un pranzo di lavoro però può richiedere un menù a parte, studiato appositamente, che ha un costo fisso anche a 30 euro. Quindi tutto dipende da cosa si sceglie e cosa si vuole mangiare.

Prezzi che sicuramente non ci si immagina per un ristorante di questa portata, guardando il menù infatti ci sono comunque piatti abbordabili e soprattutto con il menù strutturato per le occasioni si può veramente risparmiare e mangiare in uno dei ristoranti migliori di tutta la zona.