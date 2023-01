By

Ecco quali sono le mete top da visitare nel 2023 per la CNN, ma non c’è l’Italia. Tutte le informazioni utili da conoscere.

La sezione Travel del sito web della CNN ha pubblicato a inizio anno la sua toplist delle migliori mete di viaggio da visitare nel 2023. Anno nuovo con tanti nuovi viaggi da fare.

Nella lista di posti meravigliosi da visitare manca però l’Italia. Certo, di destinazioni di viaggio spettacolari, tra arte e natura, nel mondo ce ne sono davvero tante e nelle classifiche occorre fare una selezione. Ci dispiace comunque che nessuna località sia inclusa nella lista del 2023.

Scopriamo quali sono le mete top da visitare nel nuovo anno, secondo la CNN. Ecco dove andare.

Le mete da visitare nel 2023 per la CNN, non c’è l’Italia

Antiche città d’arte, moderne metropoli, regioni immerse nella natura selvaggia, luoghi storici, Paesi che celebrano ricorrenze o anniversari speciali. Questi, all’incirca, sono i criteri per la selezione delle destinazioni di viaggio dove andare nel 2023 secondo la redazione viaggi della CNN.

Consigli per luoghi assolutamente spettacolari, pieni di bellezze architettoniche e naturali. Con un pizzico di rammarico per la totale assenza di una meta italiana. Comunque Francia e Spagna ci fanno compagnia in questa esclusione.

La lista completa

Non una vera e propria classifica ma un elenco di posti stupendi da visitare nel 2023, per viaggi indimenticabili. Ecco l’elenco completo della CNN per il 2023.