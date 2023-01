Le proposte di viaggio per il weekend della Befana low cost: ecco le occasioni da prendere al volo. Tutte le informazioni utili da conoscere.

Siamo arrivati al weekend della Befana, purtroppo l’ultimo di queste vacanze natalizie. È l’occasione per fare un bel viaggio, lasciandosi alle spalle gli inderogabili impegni familiari e sociali, per dedicare del tempo a sé stessi prima di tornare al lavoro.

Che sia una mini vacanza sulla neve, in una città d’arte o borgo storico, in mezzo alla campagna o, follia, al caldo per prendere il sole e fare il bagno al mare, vi segnaliamo le migliori offerte low cost e last minute per il weekend della Befana.

Per partire subito e godersi gli ultimi giorni delle vacanze natalizie, prima del ritorno ai ritmi ordinari di lavoro e dell’arrivo del freddo che ci aspetta nei prossimi giorni.

Weekend della Befana low cost: le occasioni da prendere al volo

Se non siete ancora riusciti a organizzare un viaggio di un weekend tutto per voi, per scappare dalla città, dalla quotidianità, dai soverchianti impegni familiari di questi giorni di feste, gli ultimi giorni di vacanza del periodo natalizio fanno al caso vostro. Specialmente il weekend della Befana dal 6 all’8 gennaio. Potete fare ancora tante cose, per rilassarvi e divertirvi. Le offerte low cost e last minute non mancano.

Viaggi in treno

Se avete deciso di vistare una bella città d’arte o un borgo storico, tenete d’occhio le offerte di Trenitalia, che con la stagione dell’orario invernale ha lanciato tante promozioni molto interessanti e soprattutto convenienti. Tra queste segnaliamo un’offerta che è perfetta per il weekend della Befana: la promo Weekend Insieme, che offre viaggi illimitati a 22 euro il sabato e la domenica, in seconda classe sui treni regionali di Trenitalia e Trenitalia Tper.

Da non perdere, poi, le offerte Italia in Tour 3 e Italia in Tour 5, per viaggiare 3 o 5 giorni consecutivi, da quello di inizio, con un numero illimitato di spostamenti in seconda classe sui treni regionali, regionali veloci e metropolitani di Trenitalia e Trenitalia Tper, indipendentemente dall’origine e destinazione del viaggio. Le tariffe per adulti sono a 29 euro per Italia in Tour 3 e 49 euro Italia in Tour 5. Con questa promozione potete visitare tanti bellissimi borghi e anche località termali.

Ricordiamo, poi, che fino a domenica 8 gennaio potete viaggiare con i vostri animali domestici senza pagare il supplemento per loro, a bordo dei treni Frecce e Intercity.

Agriturismi

Un ottimo modo per rilassarsi nel weekend della Befana è prenotare un soggiorno in agriturismo. Un weekend di pace e relax, immersi nella natura, gustando le specialità locali. Trovate ancora tante occasioni da non perdere. Come l’offerta dell’Agriturismo Terreumbre – Poggio del Sole – Poggio Verde di Castiglione del Lago (Perugia) che offre un weekend di due notti, dal 6 all’8 gennaio, a 160 euro per un appartamento. Oppure lo sconto del 10% offerto dall’Agriturismo Podere il Poggiolo di Pontassieve (Firenze). Le offerte sono dal portale Agriturismo.it.

Da portale Agriturismi.it, invece, segnaliamo l’offerta dell’Agriturismo Le querce di Bomarzo (Viterbo), dove visitare lo splendido parco dei mostri. Per il weekend della Befana, la struttura offre un soggiorno con colazione di due notti per due persone, a 85 euro a testa. Mentre, a Città di Castello (Perugia), l’Agriturismo La terrazza sul macchietto propone un soggiorno di tre notti, solo pernottamento, per una famiglia fino a sei persone, a 45 euro a testa.

Befana last minute al caldo

Se invece, desiderate un weekend della Befana al caldo, sotto il sole, vi segnaliamo le proposte del portale Lastminute.com. Per la località di Las Palmas a Gran Canaria trovate ancora disponibile un viaggio volo + hotel per due notti, con partenza da Roma, da 596 euro a persona, per due persone.

Mentre per Sharm-el-Sheik, sul Mar Rosso, si trovano ancora tanti pacchetti di viaggio low cost volo + soggiorno in resort di due notti per due persone, da 670 euro.