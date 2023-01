Viaggi gratis con il proprio animale: l’offerta da non lasciarsi sfuggire

Volete viaggiare gratis con il vostro animale a quattro zampe? ora è possibile grazie ad una super offerta da non lasciarsi sfuggire.

Trenitalia infatti ha lansciato un’offerta pensata per tutti i clienti che hanno animali domestici, durevole fino all’8 gennaio. In queste date sarà possibile spostarsi in modo del tutto gratuito.

Ovviamente ci sono delle regole da rispettare per il trasporto, leggete attentamente come poter viaggiare gratis e aderire all’offerta.

Come viaggiare gratis su Trenitalia

Fino all’otto gennaio incluso è possibile usufruire dell’offerta speciale lanciata da Trenitalia che permette di sfruttare la possibilità di viaggiare gratis in tutta Italia.

Si chiama Trenitalia winter Eperience e vale per tutti i passeggeri con animali di piccola taglia che possono viaggiare a bordo con un trasportino di dimensioni max di 70x30x50. Gli amici a quattro zampe potranno viaggiare in modo totalmente gratuito sia sui treni Frecce che sugli Intercity. Basterà acquistare il biglietti e poi aggiungere l’opzione viaggia con il tuo cane. Questa è disponibile per biglietti che sono acquistati online, sull’app ma anche in biglietteria o alle macchinette presenti nelle stazioni.

Regole e limitazioni dell’offerta

I clienti possono richiedere sempre l’opzione, anche dopo il 9 gennaio, con il pagamento di 5 euro durante la settimana e 1 euro il sabato e la domenica per viaggiare a bordo dei treni con i propri animali. Questo servizio è incluso anche per i cani di taglia grande che possono essere portati a bordo con museruola e guinzaglio. Sono accettati in tutte le carrozze tranne area silenzio, salottino, area meeting, premium ed executive.

Gli utenti possono sempre portare i loro animali in sicurezza nelle altre carrozze e quindi sui treni Frecciabianca, Frecciargento, Frecciarossa, Intercity, Intercity Notte e treni Regionali, anche nelle carrozze letto e cuccette e nelle cabine Excelsior per chi compra tutto lo scomparto. Gli animali devono viaggiare con tutti i documenti utili quindi il passaporto per il cane, l’iscrizione alla anagrafe e il libretto sanitario e i documenti relativi per gli altri animali domestici.

Tutti coloro che si trovano a viaggiare con un trasportino più grande saranno multati di 10 euro e fatti scendere alla prima fermata utile, tutti coloro che invece si trovano senza documenti riceveranno una multa di 25 euro e dovranno abbandonare il treno. Quindi è essenziale, poiché i documenti vengono controllati contestualmente al biglietto, non lasciarsi trovare senza i permessi e soprattutto rispettare le regole previste per il trasporto con gli altri passeggeri.