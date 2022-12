By

Ecco quali sono i monumenti più amati d’Italia nel 2022, i vincitori. Tutte le informazioni utili da conoscere.

Puntuale è uscita anche quest’anno la classifica dei monumenti italiani più amati. O meglio delle loro foto. Immagini spettacolari di luoghi suggestivi e bellissimi, da visitare.

Si tratta dell’edizione 2022 di Wiki Loves Monuments Italia, il concorso che premia le fotografie più belle dei beni del patrimonio culturale, paesaggistico e artistico di ciascun Paese. Il concorso, infatti, è internazionale, e coinvolge i cittadini di tutto il mondo, ma con sezioni dedicate a ogni singolo Paese partecipante.

Qui, vi segnaliamo i vincitori di Wiki Loves Monuments Italia 2022 con le loro foto più belle di monumenti, siti e paesaggi italiani. La partecipazione al concorso si è svolta al 1° al 30 settembre scorsi. Il tema principale dell’edizione di quest’anno sono stati i castelli e le strutture fortificate. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Anche quest’anno sono state premiate le foto dei monumenti, ma anche siti e paesaggi, più belli e amati d’Italia, con il concorso di Wiki Loves Monuments (WLM). Progetto di Wikimedia Foundation che premia le foto caricate sul portale Wikimedia Commons, un archivio di immagini digitali, suoni e file multimediali pubblicati con licenza libera, collaterale a Wikipedia.

Con l’iniziativa si vuole promuovere la libera condivisione su internet di contenuti per la valorizzazione e la conservazione di siti culturali e monumenti in tutto il mondo.

Il tema del concorso di quest’anno era quello di Castelli e Fortificazioni e grazie alla collaborazione con Istituto Italiano dei Castelli, per la prima volta migliaia di fortificazioni italiane sono state fotografabili, in modo da poter arricchire l’archivio di Wikipedia, l’enciclopedia online più famosa al mondo, e contribuendo anche alla diffusione della cultura italiana e delle sue bellezze all’estero. La premiazione del concorso Wiki Loves Monuments si è svolta nel Castello di Formigine, in provincia di Modena.

Sezione generale

Ecco gli scatti della sezione generale premiati a Wiki Loves Monuments Italia 2022.

Biblioteca civica centrale di Torino, foto di ElisaSit. Cimitero militare austro-ungarico di Verona, foto di Maurizio Moro5153. San Miniato (Pisa), foto di LuiRossini. Pietrapertosa (Potenza), foto di Teodcorbo Mole Antonelliana di Torino, foto di Abbrey82.

Castelli e Fortificazioni

Ecco le migliori foto di Castelli e Fortificazioni premiate all’edizione 2022 di Wiki Loves Monuments Italia. Vincitore è un famosissimo castello della Puglia, voluto dall’Imperatore Federico II e Patrimonio dell’Umanità Unesco dal 1996.

Castel del Monte, Andria (Barletta-Andria-Trani), foto di Cristina.Paveri. Castello normanno-svevo, Sannicandro di Bari, foto di Matteo Pappadopoli. Torre Abate, Mesola (Ferrara), foto di Vanni Lazzari. Castello di Salorno (Bolzano), foto di Syrio. Torre Astura a Nettuno (Roma), foto di Anghellos.

Infine, la FIAF (Federazione italiana delle associazioni fotografiche) ha assegnato il proprio premio speciale a The Castle under the stars, con Castel del Monte fotografato di notte dall’utente Calogero77. Il monumento pugliese, già vincitore con la foto della sezione Castelli e Fortificazioni viene così premiato due volte.

Per ulteriori informazioni sul concorso: wiki.wikimedia.it/wiki/Wiki_Loves_Monuments/2022