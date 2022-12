Chi è Ollivier di Masterchef 12: da dove viene e quali sono le sue influenze culinarie

By

Conosciamo meglio un concorrente che ha portato il mondo intero e tantissime culture gastronomiche nella scuola di Masterchef: Ollivier.

Se state pensando ad un concorrente di Masterchef 12 che sia in grado di portare nella famosa cucina molte influenze etniche e particolari, questo è solo lui: Ollivier Stemberger.

Già dai primi live cooking si è fatto conoscere per la sua delicatezza e la sua eleganza anche nel raccontare una vita così piena e interessante da far invidia anche ai giudici. Ora che è entrato ufficialmente a far parte dei concorrenti di Masterchef Italia 12 è tempo di capire bene da dove viene e quali sono le sue influenze culinarie.

Chi è Ollivier e da dove viene il concorrente di Masterchef 12?

Sarà un avversario da temere? Sicuramente Ollivier Stemberger di Masterchef 12 è da tenere d’occhio. 45 anni, vive a Parma con il fidanzato pugliese, ma il suo lavoro (è un manager di beni di lusso) e la sua vita passata lo hanno portato a conoscere il mondo intero.

Come si legge sul magazine del programma, Ollivier nasce a Fiume da padre croato e mamma francese. Fino ai 18 anni vive a Rijeka, Croazia, ma dopo decide di andare via. Qui infatti, la sua terra natia, ha ricordi ed esperienze bellissime e tristissime allo stesso tempo come la Guerra nei Balcani.

I viaggi e le influenze culinarie

Ollivier inizia a viaggiare. Si sposta a Milano dove inizia la sua carriera nel mondo dell’arte e della moda, approdando poi a Parigi dove rimane fino al 2014. I viaggi terminano qui? Assolutamente no perché il concorrente di Masterchef nel mentre ha vissuto anche in Israele e sappiamo che ha influenze culinarie che provengono da tutti questi luoghi che ha visitato e scoperto.

Allo stesso modo abbiamo quasi la certezza che più le puntate andranno avanti più scopriremo altre città e realtà del mondo che Ollivier ha vissuto e che porta con sé nel cuore e in cucina.



Ollivier vincerà Masterchef?

Il suo sogno è quello di aprire un locale con Domenico, il suo fidanzato, dove far percepire a tutti i commensali il suo amore per la cucina. La strada a oggi che il percorso a Masterchef è appena iniziato, sembra essere piuttosto lunga, ma chissà: sarà lui il vincitore della nuova edizione del cooking show? Il suo tocco di estro e di meraviglie speziate provenienti dal mondo intero saranno la chiave vincente di questa edizione?