Tutti i consigli per un Capodanno last minute, le offerte migliori per festeggiare, tutte le informazioni utili e imperdibili.

Vi siete ridotti il giorno di Natale a organizzare il vostro viaggio di Capodanno, invece di giocare a carte o a tombola con parenti e amici o guadare un classico film natalizio? Poco male, si trovano ancora offerte di viaggi last minute anche a prezzi convenienti. Dovete fare presto, però. Con i nostri consigli troverete l’occasione che fa al caso vostro.

Mentre prenotare all’ultimo minuto una cena al ristorante o in hotel è decisamente più facile, a meno che non si tratti di locali sold out da tempo, per un viaggio è un po’ più complicato ma non impossibile. Dovete solo prestare attenzione alle offerte ancora disponibili e trovare la vostra.

I siti specializzati di viaggi hanno ancora diverse occasioni per viaggi di Capodanno last minute, anche a tariffe convenienti. Di seguito ve ne segnaliamo alcune. Ecco dove andare per festeggiare l’anno nuovo.

Capodanno last minute, le offerte migliori per festeggiare

Se il vostro obiettivo è di festeggiare il Capodanno in Italia, in una bella città con grandi eventi e spettacoli o in una località di montagna, anche se in quest’ultimo caso potrebbe essere più difficile, controllare i siti web di alberghi e b&b nel caso si fosse liberato qualche posto all’ultimo minuto. Un’eventualità molto probabile.

Esistono, poi, diversi portali specializzati in offerte di viaggi last minute che sapranno segnalarvi tante occasioni imperdibili. Molte di queste offerte riguardano soprattutto località meno famose e più defilate ma non per questo meno interessanti o belle. Anche i piccoli luoghi fuori dalle grandi rotte turistiche possono offrire grandi esperienze di viaggio e divertimento.

Capodanno in montagna

Per la montagna, ad esempio, trovate ancora posto in hotel a gestione familiare, casa in affitto o b&b nelle località meno famose del Trentino Alto Adige. Le tariffe di 3 notti a cavallo dell’ultimo dell’anno per due adulti partono da 300 euro complessivi e si può trovare perfino qualche offerta a prezzo leggermente inferiore. Da prendere al volo.

Anche negli agriturismi sono disponibili ancora dei posti, con tariffe molto buone. Sempre in Trentino Alto Adige sono offerti soggiorni di 3 notti per due persone a partire da 280 euro totali.

Capodanno nelle città europee

Impedibili i pacchetti volo+hotel per le città d’Europa, ne trovate ancora tanti, da prendere subito. Una delle offerte più economiche per festeggiare Capodanno last minute e low cost in una città europea è quella per Valencia, sul portale Lastminute.com trovate una vera occasione volo+hotel per 4 notti con partenza il 31 dicembre da Roma Fiumicino a soli 336 euro a persona. I voli sono con Vueling all’andata e Ryanair al ritorno. Un’occasione imperdibile per visitare la bella città spagnola, con la sua enorme spiaggia e i tanti musei.

Altra occasione da non perdere è quella per Praga, questa volta con volo + hotel per 2 notti e partenza da Roma il 30 dicembre, a 590 euro a persona. I voli sono all’andata con Wizz Air e al ritorno con Ryanair.

Se vi piace Dublino, invece, approfittate del pacchetto volo+hotel di 4 notti, con partenza da Milano Bergamo il 31 dicembre con Ryanair, all’eccezionale prezzo di 609 euro a persona.

Capodanno al caldo

Infine, per uno straordinario Capodanno al caldo, non dovete perdervi assolutamente l’offerta per Lanzarote, alle Isole Canarie. Da prendere subito il pacchetto volo+hotel di 7 notti per la località di Playa Blanca, con partenza il 1° gennaio da Milano Malpensa, con un costo da 907 euro a persona. I voli sono Swiss e Brussels Airlines.

Per chi ama il Mar Rosso c’è l’offerta per Sharm-el-Sheik, con volo+hotel per 7 notti con partenza il 31 dicembre da Roma Fiumicino con Wizz Air, a 1.333 euro a persona. Il pacchetto prevede il pernottamento e la colazione, mentre per quello all inclusive il prezzo sale a 1.458 euro a persona, comunque conveniente. Fate la vostra scelta.