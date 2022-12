Le attività natalizie più divertenti negli altri paesi: da fare assolutamente

Volete creare un Natale indimenticabile? Allora meglio attingere a qualche divertente tradizione nel resto del mondo per animare la giornata e renderla particolare.

Ovviamente la tradizione in Italia è incentrata in modo particolare sul cenone della Viglia, il pranzo di Natale e i giochi da tavola che vengono fatti proprio durante queste feste, come la tombola.

Se volete però fare qualcosa di diverso e di più scatenato, allora ci sono tantissime idee divertenti che derivano dagli altri paesi e dalle loro usanze e tradizioni locali.

Attività natalizie divertenti

In Svezia ad esempio c’è una tradizione molto antica che è veramente simpatica, praticamente si camuffano tutti i regali per farli sembrare proprio altro. In questo modo parte una vera e propria caccia per capire di cosa si tratta e magari indovinare, tentando la fortuna. Potrebbe essere un’idea molto carina durante l’apertura dei regali.

In Germania invece la tradizione vuole che si vada a posizionare un cetriolo sotto l’albero di Natale dopo che è stato decorato. Solitamente si nasconde dentro i rami e si fa una sorta di caccia al tesoro, chi lo trova per primo, vince un premio. In Catalogna invece c’è una tradizione molto antica, si scava una faccia su un tronco d’albero che si posiziona vicino al camino e poi si fa ardere proprio la sera della vigilia. Proprio prima però i genitori riempiono di caramelle il tronco che viene anche avvolto in una coperta.

Gli ungheresi invece fanno una ghirlanda di Natale con le candele, le accendono e poi la sera di Natale accendono l’ultima, una bella tradizione. Se volete divertirvi fate come il Messico dove le famiglie si riuniscono e giocano a creare delle figure natalizie utilizzando ravanelli.

Le tradizioni più divertenti dal mondo

Negli Stati Uniti invece si apre una vera e propria sfida con le luci di Natale, in Russia quando si prepara la tavola si mettono pezzi d’aglio alle punte della tovaglia e al centro un porridge che poi viene mangiato da tutti, partendo dal capo famiglia. In Svezia il giorno di Santa Lucia è molto importante, la figlia maggiore si veste con una tunica bianca e con una corona di candele e porta dolci a tutta la famiglia. Scopri i mercatini di Natale più belli in assoluto.

In Giappone il cenone è a base di pollo fritto, mentre in Venezuela la notte del 24 si scende tutti in città con i pattini e si arriva così alla chiesa più vicina dove si tiene la funzione religiosa, una delle esperienze più divertenti in assoluto per Natale.

Nelle Filippine invece le persone vanno in giro e cantano per le altre famiglie e così chi riceve il canto in cambio offre una tazza di bibita allo zenzero e anche del dolcetti fatti con il riso.