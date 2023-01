Gli auguri più belli da inviare per Natale 2022: ecco le frasi e le immagini da inviare per whatsapp

Già nel giorno della Vigilia, ma soprattutto durante la notte Santa e poi ovviamente nel giorno di Natale ci si scambia auguri via whatsapp. Le chat di amici, colleghi e familiari sono intasate di auguri ripetitivi ‘buon natale a te e a famiglia’ è il ritornello che tutti usano per levarsi dall’impaccio. Ma si può fare di meglio.

Ecco che cosa scrivere negli auguri di Natale, quali sono i migliori auguri da inviare: abbiamo selezionato per voi frasi perfette per amici, parenti e conoscenti. E magari da allegare anche un’ immagine usare per inviarla da inviare su whatsapp.

Per voi abbiamo scelto alcune frasi semplici, ma d’effetto per fare gli auguri di Natale. Alcune originali, altre più tradizionali, altre ancora più divertenti. In ogni caso la cosa più importante è essere sinceri e cercare di personalizzare il proprio augurio. La lingua migliore da parlare è infatti quella del cuore ed è quella che comprendono tutti!

Frasi auguri whatsapp Natale 2022

Cosa scrivere per fare dei begli auguri di Natale non è sempre facile ed immediato: spesso si passa minuti con la chat aperta pensando e ripensando e poi si opta per delle emoticon così da levarsi da ogni problema. Ma non si può comunicare solo con emoticon. Ecco quindi i migliori auguri di Natale da inviare per Whatsapp o anche semplicemente quale frase scrivere per fare gli auguri ad amici, parenti e colleghi.

Che in questa Santa Notte si possano avverare tutti i tuoi desideri. Buon Natale!

L’amore ti accompagni sempre. Auguri di Buon Natale!

Non preoccuparti del buio se tu hai la luce nel cuore. Buon Natale!

Natale è uno state of mind! Quindi non preoccuparti di mangiare troppo dolci! Enjoy

Fai indigestione di abbracci e sorrisi! Buon Natale

Il regalo più bello che puoi trovare sotto l’albero è l’abbraccio di chi ami! Buon Natale

Che la serenità di questo giorno ti possa accompagnare per tutto l’anno! Auguri di Buon Natale

Che tu possa essere generoso, atletico e affidabile come Babbo Natale! Solo con miglior gusto per l’abbigliamento!

Chiudi gli occhi e butta via i rancori, ora aprili e sorridi a tutti quelli che incontri. Segui il tuo cuore e buon Natale!

Oggi più che in qualsiasi altro giorno dell’anno lascia che sia l’amore a guidare ogni tuo gesto! Buon Natale!

Che questo Natale ci insegni ad amare il prossimo, ad abbracciare chi cade, ad aiutare chi è a terra. E che questi insegnamenti possano arricchirci per tutto l’anno.

Il regalo più bello non è sotto l’albero, ma negli occhi della persona che sta leggendo questo messaggio! Auguri!

Che tutta la tua vita sia sincera, onesta e piena d’amore come questo momento. Buon Natale!

Che questo giorno sia l’occasione per nascere di nuovo nell’amore e nella comprensione! Buon Natale!

Che sia un Natale da trascorrere con chi ami! Auguri!

Scegliete una di queste frasi e inviatela ai vostri contatti whatsapp. Un messaggio sembra poco, ma è una carezza sul cuore. E a Natale lo è ancora di più.