Brindisi con gli amici alternativo? Le migliori location dove farlo

Il giorno della vigilia ma anche la mattina di Natale sono occasioni perfette per un brindisi con gli amici. Prima di passare delle ore con la famiglia è una bella attività quella di festeggiare e celebrare questa giornata con le persone speciali.

Magari invece del classico bar che resta comunque una buona idea, potrebbe essere carino fare qualcosa di diverso per festeggiare questo momento, evitando poi alla fine di finire sempre a tavola.

C’è chi sceglie il pranzo del 24 o la mattina del 25 ma ovviamente è possibile farlo anche nei giorni precedenti in base alla propria organizzazione.

Brindisi di Natale con gli amici

Una bella idea è dedicarsi ad una bella SPA così da fare un bel brindisi natalizio ma anche qualche ora di totale relax. Niente di meglio di questo avvenimento per potersi preparare al meglio proprio a giorni intensi di cose da fare.

In questo modo si possono prenotare le sale ad uso esclusivo per tutto il gruppo e quindi brindare e divertirsi ma anche fare un bel trattamento rilassante e rigenerante, una sauna, un bel massaggio. Una sorta di regalo condiviso.

Se volete qualcosa di più frizzantino, allora una bella idea è organizzare una caccia al tesoro magari con una gita fuori porta in qualche luogo del cuore, anche vicino alla propria città. Una di quelle mete dove si andava insieme da giovanissimi. Sicuramente è un’idea che piacerà a tutti e permetterà anche di staccare dalla folla che c’è nelle grandi città. Scopri tutte le idee più belle per questo Natale.

Idee low cost

Un’idea low cost? Nessun problema, ovviamente se non volete spendere molto e comunque organizzare qualcosa di carino potete scegliere proprio la vostra città, armandovi di bottiglia e bicchieri, brindando al Natale in qualche posto con vista, così sicuramente da ottenere un effetto incredibile. Gli amanti dell’enogastronomia potrebbero anche organizzare a casa un bel viaggio tra i sapori, con qualche specialità di città differenti o magari addirittura dando vita ad un’esplorazione vera e propria. Per farla basta ammirare quelle che sono le tradizioni degli altri paesi e cimentarsi nell’esperimento.

Facendolo in gruppo sicuramente sarà un successo e vi divertirete moltissimo, sia a degustare qualcosa di buono che a scoprire le tradizioni degli altri paesi. Ovviamente anche lo scambio dei regali è una bella idea, anche con un semplice pensierino. Se avete amici viaggiatori puntate a cose semplici ma essenziali come ad esempio uno zaino che diventa piccolissimo, una borraccia o un porta documenti per gli spostamenti o il passaporto.