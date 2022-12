Proposte di viaggio per le feste: ecco i 5 presepi artistici da vedere con la famiglia a Natale. Tutte le informazioni utili.

Il periodo delle vacanze di Natale è dedicato da molte famiglie alla visita delle meraviglie del nostro territorio, tra borghi storici, città d’arte e santuari. Questo, infatti, è il momento da dedicare alla bellezza e alla spiritualità del Natale, alla scoperta di opere d’arte e paesaggi naturali incantevoli.

Vi abbiamo già proposto tanti luoghi bellissimi da visitare in Italia a Natale, dalle città ai borghi storici, sul mare e in montagna. Una selezione che non basta a segnalare tutti i posti da vedere in Italia in questo periodo, tra tradizioni antiche che continuano nel tempo ed eventi nuovi che celebrano la magia del Natale.

Se siete tra coloro che amano andare per presepi, magari in località poco conosciute e defilate, vi proponiamo qui 5 presepi artistici da visitare con la famiglia a Natale. Per fare il pieno di meraviglia.

I 5 presepi artistici da vedere con la famiglia a Natale

Ogni città, borgo e piccolo paese d’Italia ha il suo presepe. Alcuni sono vere e proprie opere d’arte, realizzate dalle mani di sapienti artigiani, altri ripropongono antiche tradizioni mentre altri ancora si fondono con il paesaggio naturale circostante. Di seguito vi segnaliamo 5 presepi artistici che non potete perdervi con la famiglia a Natale. Ecco dove andare.

Presepi di montagna

Tra i presepi artistici allestiti in pittoresche località di montagna, vi segnaliamo in particolare quelli di Ossana in Trentino e di Locana in Piemonte.

Il borgo di Ossana, in Val di Sole, provincia di Trento, è conosciuto come il Borgo dei 1000 presepi. Qui ogni anno l’intero centro abitato diventa la scenografia per l’allestimento di tanti presepi artistici, molti di più di mille, addirittura 1600. Potete ammirarli in ogni angolo, via, vicolo, piazza, piazzetta nel borgo di Ossana e naturalmente nelle chiese. Da non perdere la visita alla chiesa di San Vigilo e a quella di Santa Maria Maddalena, con i suoi affreschi quattrocenteschi. Sul borgo svetta il suggestivo Castello di San Michele.

L’altro borgo da visitare per i presepi in montagna è Locana, in provincia di Torino, in Valle Orso, ai margini del Parco Nazionale del Gran Paradiso. I presepi artistici sono allestiti nella frazione di Chironio, un minuscolo borgo di case rurali, già di per sé un presepe, arrampicato sulle montagne affacciate sulla Valle Orso. Il piccolo paese a Natale si riempie di presepi realizzati con i materiali più vari, dal legno alla stoffa e alla carta. Potete ammirarlo ovunque, lungo le strade, nei cortili e sulle scale delle case, nei campi, nelle grotte, sulle acque di ruscelli e fontane. Una vera meraviglia.

Da vedere al Sud



Spostandoci al Sud Italia, uno dei presepi artistici da visitare a Natale con la famiglia è quello di Aliano, in provincia di Matera. Se la Città dei Sassi allestisce ogni anno uno dei presepi viventi più suggestivi d’Italia, anche il suo territorio merita di essere scoperto per le riproduzioni della Natività. Il paese di Aliano è conosciuto poiché qui è ambientano il romando “Cristo si è fermato a Eboli” di Carlo Levi. Qui dovete vedere il presepe permanente, che propone una riproduzione del tipico paesaggio lucano, inclusi i Sassi di Matera e altre espressioni monumentali e artistiche della Basilicata. Il presepe si può visitare nella sede comunale del Parco Letterario “Carlo Levi” di Aliano.

Presepi sul mare

Ve lo abbiamo proposto più volte ma è una destinazione irrinunciabile per i viaggi con la famiglia alla ricerca dei presepi più belli e caratteristici d’Italia. Il presepe di Manarola, pittoresco borgo frazione di Riomaggiore, alle spettacolari Cinque Terre, non è solo il più grande del mondo ma è anche uno spettacolare presepe sul mare, dove le luci delle figure luminose della Natività si uniscono a quelle rosse del tramonto nei pomeriggi d’inverno. Il presepe è allestito sulla collina a fianco del centro abitato, ha una superficie di 4mila metri quadri con oltre 300 personaggi illuminati da 15mila lampade.

Concludiamo la serie dei 5 presepi artistici da visitare con la famiglia a Natale con un altro capolavoro di presepe sul mare, su un porto canale ad essere precisi. È il Presepe della Marineria di Cesenatico, in Romagna, allestito ogni anno su storiche barche in legno nel canale che fu disegnato da Leonardo Da Vinci. Le figure sono a grandezza reale e realizzate con materiali locali, legno, tela e colori usati per le vele delle barche. Su ogni barca è rappresentata una scena diversa, oltre a quelle tradizionali della Natività anche personaggi e scorci di vita della marineria locale. Visitate anche il vicino Museo della Marineria. Il presepe sarà esposto fino al 15 gennaio 2023.