Top 3: le migliori trattorie di Torino per mangiare cucina piemontese

Siete pronti a scoprire le tre migliori trattorie di Torino dove mangiare e assaggiare i piatti tipici della tradizione piemontese?

In Italia, girare per le città e le regioni, significa non solo scoprire luoghi storicamente e culturalmente pazzeschi, ma anche assaporare piatti e ricette uniche ed ineguagliabili.

Se, ad esempio, volete assaggiare la vera cucina piemontese a Torino, ci sono delle trattorie che, più di altre, riescono a raccontare perfettamente queste ricette antiche.

Top 3: le trattorie perfette per assaggiare la cucina piemontese

Grazie alla Guida Michelin abbiamo scoperto così tre trattorie di cucina piemontese che non potete assolutamente perdervi durante una vacanza a Torino. Se, infatti, state cercando un locale dove assaporare alcune ricette tipiche regionali tenetevi forte e fate un po’ di digiuno perché qui troverete letteralmente pane per i vostri denti.

L’Acino . Sita in via San Domenico, questa trattoria è piccola e riservata, perfetta per un pranzo o una cena in relax alla scoperta dei sapori tipici piemontesi. Si tratta di un locale pluriennale a condizione familiare che è super apprezzata soprattutto dai torinesi DOC. Qui potete mangiare cucina tipica e accompagnare ogni piatto a vini pregiati e perfetti per ogni ricetta al fine di esaltarne i sapori.

. Sita in via San Domenico, questa trattoria è piccola e riservata, perfetta per un pranzo o una cena in relax alla scoperta dei sapori tipici piemontesi. Si tratta di un locale pluriennale a condizione familiare che è super apprezzata soprattutto dai torinesi DOC. Qui potete mangiare cucina tipica e accompagnare ogni piatto a vini pregiati e perfetti per ogni ricetta al fine di esaltarne i sapori. Consorzio : questa è una trattoria un po’ più “chic” di quelle che possiamo avere nel nostro immaginario. Siamo in via Monte di Pietà e qui secondo la Guida Michelin potete assaporare piatti della tradizione, ma un po’ rielaborati con fantasia. Ogni ricetta rimane originale, compresi i piatti con le frattaglie, e gli ingredienti di elevata qualità vi lasceranno senza fiato.

: questa è una trattoria un po’ più “chic” di quelle che possiamo avere nel nostro immaginario. Siamo in via Monte di Pietà e qui secondo la Guida Michelin potete assaporare piatti della tradizione, ma un po’ rielaborati con fantasia. Ogni ricetta rimane originale, compresi i piatti con le frattaglie, e gli ingredienti di elevata qualità vi lasceranno senza fiato. Tre Galline: andiamo in via Bellezia e assaporiamo piatti tipici del territorio in un locale molto antico. Datato 1592 questa locanda mantiene uno spirito un po’ retrò e propone piatti tipici tradizionali come gli arrosti, gli agnolotti, la finanziera o i bolliti.

Se state così organizzando una vacanza a Torino e volete trovare i luoghi perfetti dove assaggiare i piatti tipici della tradizione piemontese questi locali suggeriti dalla Guida Michelin sono perfetti. Ce ne sono per ogni gusto e per ogni portafogli. L’unica cosa cercate di prenotare con anticipo per non perdervi questa particolare esperienza culinaria.