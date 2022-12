Treno notturno dall’Italia: i nuovi itinerari da sogno per l’inverno

Volete vivere un’esperienza un po’ fuori dagli schemi? Allora questo nuovo treno è quello che fa per voi, in particolare durante le festività natalizie.

Trenitalia ha scelto di lanciare una nuova esilarante avventura con tante partenze e destinazioni da sogno che vi lasceranno senza parole.

Il viaggio in treno è pura magia perché, a differenza dell’aereo che ottimizza le distanze ma copre solo la tratta, il treno permette di godersi il viaggio, lo spostamento come scoperta di luoghi mozzafiato.

I nuovi viaggi in treno

Niente di meglio in questo momento dell’anno che concedersi una bella destinazione tipicamente invernale per potersi lasciare incantare dai paesaggi innevati, dai luoghi da cartolina, il vin brulè e i mercatini di artigianato locale.

Ovviamente potete arrivarci anche in aereo ma questa opportunità vi farà risparmiare e soprattutto vi farà godere un’esperienza di viaggio straordinaria. Trenitalia infatti ha lanciato delle nuove tratte del NightJet. Questo treno collega durante la notte le città di Genova, La Spezia, Levanto, Rapallo con le città del Nord Europa come Vienna, Salisburgo, Monaco di Baviera.

Luoghi iconici dove vivere la magia delle feste che permetteranno di partire dalla Riviera alla scoperta di tutta l’Austria e la Germania. I treni sono super efficienti e sono una scelta importante perché consentono di risparmiare in questo caso soldi e anche di inquinare decisamente meno rispetto al viaggio in auto o aereo.

Biglietti a prezzi scontati

Per questo il treno sta diventando nuovamente un mezzo estremamente gettonato, per rispondere alla richiesta di metodi alternativi per limitare l’inquinamento. Il viaggio è appassionante e divertente, si potranno avere tutti i comfort e gli spazi. I biglietti infatti partono da un costo di 28.80 euro a persona per il posto a sedere, poi ci sono quelli da 48.10 nella cuccetta, 67.30 nel vagone letto. La cosa migliore è scegliere un vagone privato così da poter viaggiare con la famiglia o un gruppo di amici. In questo modo l’avventura diventa ancor più divertente per tutti.

La privacy è comunque garantita, quindi si può viaggiare in tutta tranquillità anche in solitaria. Questo è un modo eccellente per conoscere gente nuova e viaggiatori appassionati che hanno voglia di vivere una vera esperienza indimenticabile. A bordo verrà servita la colazione “in camera” ad ogni passeggero e tutti riceveranno un drink di benvenuto al momento dell’arrivo a bordo. Il modo perfetto per iniziare e concludere il viaggio nel migliore dei modi.

I biglietti si possono acquistare sul sito internet di trenitalia o sul sito nightjet, usufruendo comunque dello sconto.