Google trends 2022: quali sono i luoghi più ricercati in Italia?

Siete curiosi di scoprire quali sono, secondo Google Trends, i luoghi più ricercati in Italia?

Torna come ogni anno, puntualissima, la classifica di Google inerente tutti le parole e le ricerche più effettuate dagli utenti nel corso del 2022.

Si tratta di una sorta di riassunto tramite macro aree e parole chiave che vanno a fotografare quali sono stati gli elementi e i momenti più importanti del 2022.

“Cosa vedere a”: Bologna la più cercata su Google nel 2022

Per quanto riguarda l’Italia e nello specifico il settore dei viaggi, una parte della classifica di Google Trends è dedicata alle ricerche fatte dagli utenti inerenti il “Cosa vedere a…“. Questa tipologia di ricerca ci aiuta a capire quali sono state probabilmente le principali mete degli italiani per i viaggi e le vacanze nel 2022 proprio perché, tramite Google, gli utenti hanno cercato le attrazioni e attività più interessanti da non perdersi in queste varie città.

La classifica è composta da 10 città italiane e non, che – come anticipato – sono quindi quelle più ricercate dagli utenti di Google Italia.

Al primo posto, a sorpresa, c’è la città di Bologna che apparentemente quest’anno sembra essere stata una delle destinazioni più interessanti e ricercate dagli utenti che, una volta arrivati in città, hanno cercato quali fossero le attrazioni da non perdersi.

Tutte le altre città top nella classifica di Google Trends

Al secondo posto, forse per rispondere ad una grande voglia di divertimento e di svago, troviamo Barcellona. Gli utenti hanno cercato che cosa non perdersi e che cosa vedere nel cuore di questa meravigliosa città spagnola. Al terzo posto invece troviamo Catania, luogo meraviglioso e crocevia tra arte, cultura e natura. Ecco perché googolare il “cosa vedere a Catania” è sicuramente è stato molto importante.

Al quarto posto di questa classifica troviamo a Parigi. La Ville Lumiere ha destato e desterà per sempre l’attenzione dei turisti che, una volta arrivati in città e avendo magari a disposizione solo pochi giorni, cercano quali sono le principali attrazioni da visitare. La classifica prosegue poi con altri nomi di città italiane come Mantova, Parma, ma anche Lisbona, Malta, Monaco di Baviera e Ravenna.

Questa possiamo quindi dire che è una sorta di fotografia delle ricerche degli intenti di viaggio principali degli italiani che hanno deciso di scoprire e di visitare quante più attrazioni possibili durante il loro soggiorno proprio in queste città.