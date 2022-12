Dormire in uno chalet di neve? Ora è possibile: ecco quanto costa

Se volete un’esperienza molto suggestiva e romantica, perché non organizzare una fuga ad alta quota, in uno dei luoghi più incredibili al mondo.

Si tratta dell’Hotel Lac Salin SPA & Mountain Resort, uno snow chalet che è stato realizzato completamente di ghiaccio. La cosa particolare è la sua durata, con l’arrivo del sole infatti, l’hotel si scioglierà e non sarà più possibile visitarlo.

Se amate i paesaggi invernali, questo è il momento di prenotare subito un bel fine settimana dove la neve sarà assoluta protagonista.

Chalet di neve

Uno chalet fatto interamente di neve? Ebbene sì, siamo sul “tetto del mondo”. Una vacanza rilassante e particolare, con caffè e vista mozzafiato di buon mattino. Tra le attività da fare ci sono trekking, alpaca tour, stube, escursioni di ogni tipo, relax e benessere. Da visitare la SPA dell’hotel con piscina panoramica, idromassaggio al sale, Apotheke l’antica farmacia con erbe alpine per le tisane, sale relax, sauna finlandese, sauna, bagno di vapore, cascate di ghiaccio e docce emozionali.

Sarà disponibile solo dal 17 dicembre al 19 marzo, quindi un’esperienza da non lasciarsi scappare. Dopo il successo della Snow Dream Experience degli altri anni, anche quest’anno l’Hotel Lac Salin di Livigno sceglie di realizzare uno chalet interamente di neve che è stato costruito praticamente davanti all’hotel e permetterà, ai più temerari, di vivere sicuramente un’esperienza indimenticabile. La notte è magica, ovviamente mantenendo la temperatura, è necessario dormire nel sacco a pelo perché il termometro esterno è sotto lo zero.

Il pacchetto per i turisti incluse un’esperienza completa: oltre al pernottamento c’è il Private SPA ovvero un ingresso da un’ora privato di 50 minuti per la coppia. In questo modo sarà possibile utilizzare la vasca idromassaggio, la sauna e il bagno di vapore. Volendo è possibile scegliere anche un massaggio in abbinamento da almeno 25 minuti. Per una cena perfetta c’è l’antica Stube in legno, una stanza incredibile tutta in legno che riproduce accuratamente la Stube della Valtellina.

L’opera è straordinaria, una vera realizzazione artistica, grazie al genio di Vania Cusini che ha dato vita a questa scultura incredibile. Si tratta di una vera e propria Art in Ice perché questo hotel è un’opera in cui abitare e perfettamente sicura.

Quanto costa una camera?

Il costo per un pernottamento durante il periodo di Natale e dal 18 febbraio al 25 febbraio è di 850 euro a coppia, per notte. Per il 24 dicembre il costo è di 950 euro, per capodanno il costo è di 1100 euro mentre gli altri giorni il prezzo è di 650 euro.