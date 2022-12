By

La novità da conoscere per chi vola low cost: Wizz Air aumenta le rotte in Italia e sbarca in un nuovo aeroporto. Tutte le informazioni utili.

Continua inarrestabile la crescita di Wizz Air in Italia, la compagnia aerea low cost ungherese che ha conquistato una parte importante del mercato dei voli nel nostro Paese.

Nata per collegare Europa orientale e centrale, la compagnia area Wizz Air si è affermata in tutto il continente nel giro di pochi anni, con una agguerrita concorrenza alle principali low cost europee, su tutte Ryanair e EasyJet.

Il debutto in Italia risale al 2004 e da quel momento la compagnia aerea ha continuato a crescere, con una forte espansione nel nostro Paese. Con l’apertura di nuove rotte e di nuove basi anche durante il primo anno di pandemia. Non a caso, il primo volo low cost ad atterrare all’aeroporto di Bergamo il 18 maggio del 2020, dopo oltre due mesi di lockdown, nelle difficili fasi iniziali della pandemia, è stato un volo Wizz Air. Mentre nel 2019 è stata premiata come migliore low cost d’Europa.

Ora, in merito all’espansione in Italia, arrivano da Wizz Air notizie sull’aumento di nuove rotte verso l’estero e il debutto in un nuovo aeroporto italiano, per la prossima stagione estiva 2023. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Wizz Air aumenta le rotte in Italia e sbarca in un nuovo aeroporto

Continua a crescere la presenza di Wizz Air in Italia, con l’aumento di nuove rotte verso l’estero e anche il suo sbarco in un nuovo aeroporto italiano. Novità che decretano il successo di Wizz Air in Italia e la crescente importanza che sta ottenendo nei collegamenti aerei low cost nel nostro Paese.

La novità riguardano la prossima stagione estiva del trasporto aereo, quella da marzo 2023, che sembra ancora lontana ma in realtà è dietro l’angolo. La compagnia aerea ungherese ha annunciato l’apertura di quattro nuove rotte dall’Italia per Tirana, capitale dell’Albania. Il decollo dei nuovi coli è previsto dal 3 luglio 2023, come riporta Travel Quotidiano.

I nuovi collegamenti di Wizz Air in Italia

I voli per la capitale albanese partiranno dagli aeroporti di Brindisi, Lamezia Terme, Napoli e Trieste, dove Wizz Air arriverà per la prima volta. L’aeroporto di Trieste sarà il 28° scalo italiano servito da Wizz Air. Un ulteriore rafforzamento della presenza della compagnia aerea in Italia.

Con lo sbarco all’aeroporto di Trieste sarà dato un nuovo “impulso al turismo di una regione rinomata per il suo ricco patrimonio storico e la sua ampia varietà culturale, naturale, enogastronomica e folcloristica”.

I voli da Brindisi e Napoli avranno tre frequenze alla settimana, il lunedì, il mercoledì e il venerdì. Mentre quelli da Lamezia Terme e Trieste avranno due frequenze settimanali, il lunedì e il venerdì.

Tutti i nuovi voli saranno effettuati con aeromobili Airbus A321neo, dotati di 239 posti a bordo. Collegamenti importanti per chi vuole visitare l’Albania e anche per i tanti albanesi che vivono e lavorano in Italia.

Vi ricordiamo anche che Wizz Air lo scorso ottobre ha inaugurato i nuovi voli da Abu Dhabi alle isole Maldive e a Kuwait City. Con le nuove grandi opportunità di voli low cost, con uno scalo soltanto, verso il paradiso delle Maldive.