Il mercato di Natale più bello d’Italia secondo i turisti stranieri

I mercatini di Natale italiani sono tra i più belli al mondo, in particolare secondo i viaggiatori stranieri uno su tutti è quello più incredibile da non perdere assolutamente.

I mercati sono presenti non solo nelle grandi città come Roma o Milano ma anche nei piccoli borghi, espongono prodotti natalizi ma anche specialità del posto, artigianato locale e sono uno dei luoghi migliore dove fare shopping.

Come gli italiani si recano all’estero, in particolare al Nord Europa per ammirare lo spettacolo dei mercatini di Natale ma anche le differenze con quelli di “casa”, i turisti stranieri vengono in Italia per poter ammirare da vicino quelli che sono i mercatini locali.

Il mercato di Natale più bello d’Italia

Secondo la CNN il mercatino che in assoluto ha stregato i viaggiatori stranieri e che viene incoronato come il più bello di tutto il Paese è quello di Firenze. Non solo per il mercato ma anche per il contesto, con la Basilica alle spalle che è veramente suggestiva.

Questo mercato in Piazza Croce è tra i più belli in assoluto, un mix perfetto di atmosfera natalizia, tipicità della città e anche paesaggio. Il mercato è in perfetto stile nordico, una sorta di istituzione per la città ma anche per i viaggiatori. È tra i più belli al mondo come quelli di New York o Vienna. Ha grande fascino, grazie proprio alla storia della città, è ricco di tradizione e riesce a competere con quelli famosissimi della Germania.

Sullo sfondo del mercato si ammira la Basilica di Santa Croce che è un mix perfetto di arte, spiritualità e architettura. Il Natale di Firenze è spettacolare, il mercato si ripete da ben 20 anni ed è stato fermo solo durante il Covid. Questa è una delle piazze più speciali di Firenze, c’è veramente tanto da vedere e acquistare, anche per sostenere l’artigianato locale. Si può bere un bel vin brulé, gustare le caldarroste, i biscottini o fare un po’ di shopping per qualche regalo speciale. Il mercatino è aperto fino al 18 dicembre, quindi bisogna sbrigarsi.

Da ammirare anche il sagrato della Cattedrale che racchiude un bellissimo Presepe in terracotta a grandezza naturale. Inoltre, per chi vuole divertirsi un po’, nella piazza della Fortezza da Basso c’è anche la ruota panoramica più alta d’Italia con 55 metri di altezza, veramente vertiginosa. Tutta la città è addobbata a festa, quindi una bella passeggiata tra i vicoli del centro, tra una schiacciata e una foto, rendono l’atmosfera del Natale a Firenze pura magia. Non sorprende quindi che i turisti siano rimasti estasiati dalla sua bellezza e che abbiano scelto questo a gran voce come il mercato più bello d’Italia e tra i più belli al mondo.