Da sapere: ecco la destinazione di viaggio migliore al mondo, il paradiso dove tutti vogliono andare. Tutte le informazioni utili.

Quando si tratta di viaggi da sogno, i sogni non possono avere limiti e anche se il viaggio è fuori dalla nostra portata, sognare non costa nulla. Esistono comunque delle mete bellissime che sebbene impegnative, per durata del viaggio e costi, non sono impossibili. Mete che si confermano le migliori al mondo e da tutti sono desiderate.

Tra queste ci sono le destinazioni di viaggio premiate agli ultimi World Travel Awards, gli Oscar del turismo, assegnati per aree geografiche e a livello mondiale.

La destinazione di viaggio migliore al mondo premiata ai World Travel Awards 2022 è una meta da sogno amata da molti: le isole Maldive. Lo stato insulare dell’Oceano Indiano ha sbaragliato tutti i gli altri concorrenti con le sue spiagge favolose e i famosi resort con bungalow su palafitte. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

La destinazione di viaggio migliore al mondo è il paradiso dove tutti vogliono andare

Le Maldive hanno ottenuto il premio di World’s Leading Destination 2022, Migliore destinazione di viaggio al mondo agli ultimi World Travel Awards, gli oscar del turismo mondiale che si sono volti con una una grande cerimonia a Muscat in Oman,lo scorso novembre.

Il paradiso tropicale ha ottenuto riconoscimenti importanti anche in altre categorie, come: World’s Leading Tourist Board 2022, Indian Ocean’s Leading Beach Destination 2022, Indian Ocean’s Leading Destination 2022, Indian Ocean’s Leading Dive Destination 2022, Indian Ocean’s Leading Tourist Board 2022. Migliore ente turistico al mondo, migliore destinazione nell’Oceano Indiano in generale e migliore destinazione dell’Oceano Indiano per ente turistico, spiagge e immersioni. Ben 6 premi per una meta di viaggio che ottiene frequentemente numerosi riconoscimenti internazionali. Le isole paradisiache delle Maldive con i loro servizi di alto livello sono la spiegazione.

Le altre mete di viaggio selezionate per la categoria principale di World’s Leading Destination 2022, migliore destinazione al mondo, sono in ordine alfabetico: Argentina, Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Dubai, Grecia, India, Indonesia, Jamaica, Kenya, Messico, Nuova Zelanda, Portogallo (già vincitore nelle scorse edizioni, nel 2017 e nel 2019, e quest’anno migliore destinazione di viaggio in Europa), Sudafrica, Spagna, Stati Uniti e Vietnam.

Purtroppo tra queste mete top manca l’Italia, che comunque è stata premiata in altre categorie, per gli hotel di lusso e i resort.

Le Maldive

Non è un mistero che le isole Maldive siano la meta di viaggio più amata e premiata al mondo, trionfatrice ai World Travel Awards 2022. Questo stato insulare è una Repubblica è composto da diversi atolli situati nell’Oceano Indiano, al largo dell’estremità sudoccidentale dell’India e dello Sri Lanka, poco più a nord dell’Equatore. La capitale è Malè, città che sorge sull’omonimo atollo.

Le Maldive sono composte da 1.192 isole coralline, raggruppate in 26 atolli. Solo 200 isole sono abitate, mentre le strutture turistiche sono ospitate in poco più di 100. Un paradiso minacciato dal riscaldamento globale e dal conseguente innalzamento delle acque dei mari.

Il clima è monsonico. Da dicembre ad aprile è presente il monsone secco, e questo è il periodo della stagione turistica, mentre da maggio a novembre domina il monsone umido che può portare piogge torrenziali anche per giorni. Le temperature sono stabili tutto l’anno, comprese tra una media di 26 gradi di minima e 31 di massima, nelle zone centrali.

Le isole turistiche delle Maldive prevedono diversi tipi di strutture ricettive, dagli iconici bungalow su palafitte sull’acqua a quelli su spiaggia privata, passando per i villaggi turistici, i resort di lusso e le più economiche guest house gestite dai locali.

Oggi esistono numerose occasioni di fare una vacanza alle Maldive spendendo poco, evitando i periodi di più alta stagione, soggiornando nelle guest house e approfittando dei pacchetti speciali all inclusive offerti in promozione dai tour operator.

Inoltre, sono disponibili numerosi collegamenti in aereo, anche low cost, come le nuove rotte per le Maldive con partenza da Abu Dhabi aperte da Wizz Air.