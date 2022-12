Torrone di Natale: dove è nato, dove si produce e chi lo ha inventato?

Il torrone è un dolce tipico che mangiamo sempre a Natale e Capodanno, ma vi siete mai chiesti da dove arrivi, chi lo abbia inventato e dove lo si produca?

Buono, dolcissimo e assolutamente immancabile sulle tavole di tutti noi italiani a Natale e Capodanno. Il torrone è una specialità incredibile.

Tra i piatti tipici da preparare per Natale e Capodanno ovviamente c’è il torrone. Già, ma chi lo ha inventato? Da dove è nato il torrone e perché lo mangiamo praticamente solo a Natale o Capodanno?

Torrone, perché si chiama così e ingredienti principali

Il torrone è un dolce tipico che si mangia a Natale e a Capodanno in Italia, ma non solo. L’etimologia del suo nome, che si somiglia in tantissime lingue, sembra che si ricolleghi al verbo latino torrere, ossia abbrustolire o tostare ossia il procedimento che viene usato per trattare la frutta secca che mettiamo all’interno del nostro dolce. Gli ingredienti principali sono miele, zucchero, mandorle, albume d’uovo e si aggiungono poi noci, arachidi, nocciole… e spesso viene ricoperto da due strati di ostia.

Dove è nato il torrone?

La ricetta originaria? Non sappiamo da dove arrivi, ma sembra proprio che i primi a realizzare il torrone furono in Spagna, precisamente ad Alicante anche se la prima testimonianza scritta in Catalogna l’abbiamo nel 1221.

Un dolce molto simile a questo è stato poi realizzato a Cremona, Benevento e Caltanissetta. Proprio a Cremona pare che il primo torrone venne servito il 25 ottobre 1441 in occasione del banchetto di nozze tra Francesco Sforza e Bianca Maria Visconti. La prima notizia certa però risale al 1543 quando proprio il comune acquistò il torrone per donarlo alle autorità dell’epoca.



Oggi il torrone si fa praticamente in tutta Italia e molte produzioni sono diventate anche protette proprio per la ricchezza di ingredienti, la cura e la qualità con cui viene realizzato.