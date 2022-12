Da sapere: inizia l’orario invernale di Trenitalia, tutti i servizi della Winter Experience 2022-23. Tutte le informazioni utili per i vostri viaggi.



Come ogni anno in questo periodo, è scattato l’orario invernale di Trenitalia. Non è solo un semplice aggiornamento degli orari delle corse dei treni ma anche l’attivazione di tutta una serie di servizi della società ferroviaria. Scopriamo quali.

Si chiama Winter Experience 2022-23 l’offerta per la stagione invernale di Trenitalia, con i nuovi orari dei treni e i servizi per il periodo. L’offerta è entrata in vigore domenica 11 dicembre.

Di seguito, vi proponiamo tutte le novità da non perdere. Ecco quello che bisogna sapere.

Al via l’orario invernale di Trenitalia, tutti i servizi della Winter Experience 2022-23

È partita domenica 11 dicembre 2022 la Winter Experience di Trenitalia, la nuova stagione dell’orario invernale, con corse e servizi dedicati. Non mancano i collegamenti speciali e le offerte per i periodi di vacanza.

Da non perdere l’ampia offerta di collegamenti per chi viaggia in Europa, con oltre 9mila corse al giorno con il treno e circa 23mila al giorno con il bus. Dunque, continua e cresce l’offerta integrata treno + autobus con l’opportunità di raggiungere località, soprattutto di vacanza, dove non arriva la ferrovia e con l’obiettivo di promuovere la mobilità sostenibile, comoda ed ecologica.

Inoltre, se in questo periodo pensate di visitare i mercatini di Natale in Italia, avete a disposizione tanti collegamenti ferroviari per visitare i più belli, da Nord a Sud. Un’opportunità da non perdere per viaggiare agevolmente, senza stress di traffico né parcheggio, entrando direttamente nei centri delle città.

Corse in treno dedicate, poi, sono previste per le località montagna e, come sempre, per le città d’arte, per visitare i loro splendidi centro storci e partecipare ad eventi, tra mostre, concerti e spettacoli.

Spostarsi in treno con il nostro amico a quattro zampe, poi, sarà ancora più facile perché gli animali viaggiano gratis. A bordo degli Intercity, poi, sarà presente la nuova area family.

I collegamenti per l’inverno 2022-23

Con il nuovo orario invernale di Trenitalia 2022-23, poi, aumentano e migliorano le corse per raggiungere il Sud Italia, così come i collegamenti diretti e quelli integrati treno + bus per porti e aeroporti, con oltre 140 servizi disponibili dei regionali. Le Frecce aumentano i collegamenti tra Roma e Milano, fino a 88 al giorno, di cui 7 no-stop della durata di 2 ore e 59 minuti.

Inoltre, si potrà arrivare in Austria e Germania anche dalla Liguria grazie alle fermate del treno Euronight a Genova e La Spezia.

Dall’11 dicembre, i collegamenti in treno in Italia, tra Frecce, Intercity, Eurocity, Euronight e regionali saranno più di 6.700 per a stagione invernale. A questi si aggiungono le 13.600 corse in autobus dei servizi integrati.

Mentre in Europa, i collegamenti di Trenitalia saranno oltre 2.400 in treno al giorno e 9.000 in autobus in Spagna, Francia, Regno Unito, Germania, Olanda e Grecia.

Voi, viaggerete con il treno per le prossime vacanze di Natale e quelle durante l’inverno?

Ulteriori informazioni sul sito di FSNews: www.fsnews.it/it/focus-on/corporate/2022/12/11/trenitalia-da-oggi-winter-experience-2023.html