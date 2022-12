Michelle Hunziker in vacanza: l’hotel è tra i più famosi al mondo, ecco quanto costa  

By

Michelle Hunziker ha scelto la Svizzera per un viaggio e un po’ di relax, si è trattato di un viaggio di lavoro poiché la showgirl è impegnata nella promozione del suo paese.

Durante questa permanenza ha fatto tappa a Basilea dove ha visitato le principali attrazioni come la piazza centrale e poi ha scelto di soggiornare in uno degli hotel più famoso al mondo.

Si tratta di una vera e propria leggenda non solo per il suo lusso ma anche per la sua storia, una perla d’Europa da visitare almeno una volta nella vita.

L’hotel di Michelle Hunziker è un sogno

Michelle Hunziker a Basilea ha soggiornato presso il Grand Hotel Les Trois Rois, ovvero uno dei più antichi di tutta Europa e del mondo. Questo risale al 1681 ed un tempo era una semplice locanda per gentiluomini, poi nel 1844 è stato totalmente ricostruito ed è diventato un hotel importante.

Tra gli ospiti di questa struttura ci sono stati Michiko dal Giappone, James Joyce, Pablo Picasso, per citare alcuni nomi ma sono veramente tantissimi e illustri. L’hotel si trova nel centro storico della città, ha un affaccio diretto sul fiume Reno e le stanze hanno tutte una vista incredibile.

La cosa particolare è sicuramente l’atmosfera che regala praticamente un tuffo nel tempo, all’interno della struttura si respira un’aria d’altri tempi. Ideale per un viaggiatore che ama la cultura. Michelle Hunziker per l’occasione ha scelto uno degli hotel più belli d’Europa che vanta anche un ristorante 3 stelle Michelin, lo Cheval Blanc.

Quanto costa l’hotel di Michelle Hunziker

La showgirl è stata ospite dell’hotel ma una camera presso il Gran Hotel Les Trois Rois ha sicuramente un prezzo non proprio accessibile. Le camere doppie infatti hanno un costo che parte dai 700 euro e arrivano fino a 5500 euro a notte per la suite principale che si trova in cima alla struttura e vanta una terrazza, la vasca idromassaggio e una vista spettacolare, ovviamente la migliore di tutto l’hotel.

Michelle Hunziker si è lasciata sorprendere dal romanticismo della città ma anche dall’arte, dai mercatini di Natale e dai profumi che rendono il viaggio unico. Ovviamente la sua permanenza in hotel è stata la ciliegina sulla torta, trattandosi di un luogo veramente magico.