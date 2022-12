Queste sono le 3 città d’Europa più belle e low cost dove andare per le feste di Natale

Se avete voglia di fare un bel viaggio low cost a Natale allora ci sono tre mete da non perdere che sono magiche e al tempo stesso economiche.

I viaggi natalizi sono tra i migliori perché consentono di scoprire tutta la magia dei luoghi che si vanno a visitare. Quindi tutti i Paesi sono fantastici, tuttavia bisogna ammettere che i costi durante questo periodo dell’anno sono molto elevati e risulta veramente difficile a volte riuscire a viaggiare.

Per questo ci sono delle destinazioni low cost perfette perché uniscono la bellezza del Natale a costi che sono accessibili per tutti.

Viaggio low cost a Natale

Tra le migliori destinazioni low cost per il tuo Natale sicuramente si può citare la Slovenia che durante questo periodo dell’anno è straordinaria grazie ad un insieme di luci, suoni, mercatini. Non tutti lo sanno ma nella bellissima città di Lubiana si tiene un festival delle luci veramente spettacolare. Non solo tutto il periodo natalizio è veramente magico ma anche molto economico.

Ideale non solo per il periodo natalizio ma anche se volete passare fuori i giorni di festa. I voli si trovano facilmente anche a basso costo perché non è una meta destinata al turismo di massa, hotel e B&B sul posto sono molto economici, se ne trovano a partire dai 30 euro a camera, i costi per il cibo in un buon ristorante sono di circa 20 euro a persona ma c’è tanto street food e prodotti tipici da gustare anche altrove. Nel complesso veramente un’ottima occasione in termini di qualità e anche prezzo.

La seconda opzione low cost è Bucarest in Romania, una città molto animata che vanta mercatini di Natale e un albero tra i più belli in assoluto. Tutto viene addobbato a festa e c’è una grande pista di pattinaggio sul ghiaccio in piazza Unirii. I voli low cost partono da tutte le principali città italiane. Inoltre si trova facilmente un buon hotel a ottimo prezzo e i costi per il cibo sono veramente bassi quindi si può fare una bella vacanza anche più lunga spendendo veramente poco rispetto alle altre città in questo periodo.

Un’altra idea straordinaria è il Portogallo, in particolare chiaramente la capitale Lisbona che vanta uno degli alberi di Natale più famosi d’Europa. Un momento magico per lasciarsi trasportare dalla bellezza di questa meta spettacolare. Un viaggio alla scoperta della città e ovviamente delle installazioni natalizie. Lisbona è molto economica, forse nell’Europa occidentale è quella che conviene maggiormente per cibo, trasporti e visite.

La magia del Natale a “basso costo”

Si può godere di un’ottima vacanza anche con un budget ridotto e qui l’atmosfera natalizia è molto calda e particolare, sicuramente differente rispetto alle città del Nord Europa ma unica nel suo genere. Inoltre ci sono molti eventi culturali e natalizi ogni sera che sono completamente gratuiti quindi è possibile anche divertirsi con tutta la famiglia senza spendere un capitale.

Tutte le città in Europa sono spettacolari nel periodo di Natale, ognuna con una caratteristica unica e peculiare: partendo da Londra con le sue fantastiche luci a Barcellona con la sua atmosfera particolare e di festa. C’è solo l’imbarazzo della scelta per viaggiare in questo periodo dell’anno.