Il mercatino di Natale più antico al mondo? Si può visitare ancora oggi ed è spettacolare

Natale è magia, alberi giganti, lucine colorate e ovviamente mercatini di Natale. Ce ne sono alcuni veramente spettacolari, sicuramente tra quelli imperdibili c’è il mercatino più antico al mondo.

I mercatini di Natale hanno grande fascino, sia perché sono visitabili solo in questo periodo dell’anno e sia perché creano quell’atmosfera natalizia da sogno che è magica tanto per i bambini quanto per gli adulti. In quasi tutte le città in Italia e nel mondo si svolgono mercatini a tema. Più piccoli o più grandi permettono di comprare artigianato locale, prodotti tipici e anche regalini insoliti.

Alcuni sono veramente spettacolari, in Europa ci sono i mercatini più magici in fatto di atmosfera, in particolare nei paesi del Nord che sentono molto questa tradizione come ad esempio la Gran Bretagna, la Germania, i paesi scandinavi. Anche i mercatini italiani sono bellissimi e offrono ovviamente un’atmosfera incredibile ai visitatori. Tra tutti però c’è un mercato che bisogna vedere almeno una volta nella vita, quello più antico in assoluto.

Il mercato di Natale più antico al mondo

Questo si trova a Dresda, capitale della Sassonia, un luogo molto affascinante con un’architettura maestosa e sorprendente e tanto da visitare come la chiesa barocca, il palazzo reale, i musei. Nel periodo di Natale però c’è un’attrazione che più di tutte permette di vivere al meglio l’atmosfera ovvero i mercatini.

Tra novembre e dicembre l’intera città si trasforma in un enorme villaggio di Natale, tra luci, colori e suoni. Lo Striezelmark non solo è uno dei mercatini più belli del mondo e tra i più grandi di tutta Europa ma è anche il più antico. Infatti ci sono documenti che attestano la sua esistenza fin dal 1434. Il mercato al tempo permetteva di esporre tutte le specialità tedesche, in particolare gli Striezel, da cui prende proprio il nome. Questo documento è antico e ne conferma la sua storia e anche il suo valore. Allestire il mercato, in tutte le città, è una vera e propria tradizione. Anche se oggi diventano una meta turistica molto ambita, sono anche un simbolo culturale affascinante che racchiude l’artigianato del posto, le specialità gastronomiche e tutti quegli elementi che rendono unico e magico un luogo.

Dove si tiene il mercato di Natale a Dresda

Il mercato di Dresda viene allestito nell’Altmarkt che è la piazza principale e antica della città dove un tempo si teneva anche il mercato con la vendita dei prodotti classici. Ci sono tantissime casette tutte di legno che creano un vero e proprio serpente per le vie del centro. Passeggiare tra bancarelle e luci colorate sembra portare in un viaggio nel tempo il visitatore, non solo per la bellezza del paesaggio e del lavoro degli abitanti ma anche per la magia che si respira in giro.

Non mancano alcune specialità da provare assolutamente ad esempio la cioccolata calda con il rum, il vin brulè, la frutta candita e i dolci tipici. Inoltre acquistare un oggetto artigianale permette non solo di avere un ricordo del luogo ma anche di favorire la produzione locale e soprattutto fare un regalo fuori dall’ordinario.