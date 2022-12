Da prendere al valo: Ponte dell’Immacolata last minute, le offerte: dove andare e spendere pochissimo. Tutte le informazioni utili.

Il Ponte dell’Immacolata è già iniziato. Se venerdì fate festa, avrete ancora tre giorni di riposo e relax. Un privilegio per i più fortunati. C’è chi è partito per un viaggio breve e chi non ha organizzato nulla ma vorrebbe partire last minute per gli ultimi tre giorni di ponte rimasti.

Una follia? Non esattamente. Sebbene molte località siano piene da tutto esaurito, potete trovare ancora dei luoghi dove trascorrere un weekend di vacanza, perfino spendendo poco.

Scopriamo insieme le migliori offerte per un Ponte dell’Immacolata last minute, o meglio last second. Ecco dove andare spendendo molto poco.

Niente paura se il lungo weekend del Ponte dell’Immacolata è già iniziato e voi vorreste partire per qualche giorno di vacanza ma ancora non avete organizzato assolutamente nullla! Con un pizzico di fortuna e tanta pazienza, potete trascorrere la sera dell’8 dicembre a cercare le mete last minute dove andare subito, perfino spendendo pochissimo.

Per prima cosa, vi consigliamo di restare in Italia o al limite di andare appena fuori confine se ci abitate vicino. Invece, per un vero viaggio in Europa avete troppo poco tempo, a meno che sia una toccata e fuga, come un viaggio romantico iprovvisato. In questo cercate sui motori di ricerca dei viaggi in aereo il volo più economico verso la vostra meta. Trovate offerte last minute imperdibili, anche per volare a Parigi, partendo dagli aeroporti di Milano e Torino.

Se viaggiate in Italia, invece, oltre a consigliarvi le città dei mercatini e delle luminarie più belle, dove con un po’ di fortuna potete trovare alloggi a prezzi economici (tra b&b, pensioni, offerte last minute degli alberghi e strutture nelle località vicine). Cercate le offerte migliori sui siti di prenotazione di alberghi, di bed and breakfast e su Airbnb.

Un’altra proposta imperdibile è l’agriturismo. Un weekend immersi nella campagna, tra buona cucina, aria aperta, passeggiate e relax è quello che ci vuole. Sebbene la domanda di agriturismi sia cresciuta tantissimo negli ultimi anni, è possibile trovare qualche vantaggiosa offerta last minute anche per il Ponte dell’Immacolata. Dovete cercare sui portali dedicati agli agriturismi, dove trovate tante offerte.

La proposta migliore per il Ponte dell’Immacolata last minute, spendendo pochissimo, è salire in macchina e partire alla scoperta dell’Italia, dei sui borghi di Natale caratteristici ma non famosi e per le cittadine ricche di tesori dell’arte ma poco sconosciute. Qui, oltre a luoghi bellissimi e suggestivi, troverete località poco frequentate e soprattutto convenienti, con prezzi stracciati in alberghi e ristoranti. Molto probabilmente anche le strutture per il soggiorno avranno dei posti liberi.

Se siete con i bambini potete dedicare le giornate del Ponte dell’Immacolata alla scoperta del territorio, vicino a casa vostra o un poco più pontano, tra parchi e aree naturali dove fare escursioni ben coperti. Stare qualche ora all’aria aperta anche in inverno farà bene ai vostri bambini che si divertiranno un mondo. Basta fare attenzione al meteo e ai luoghi da visitare.

Infine, per risparmiare potete visitare tanti mercatini di Natale in Italia con il treno. I regionali di Trenitalia vi portano quasi ovunque e dove non arriva il treno c’è l’autobus.