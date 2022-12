Dove vedere le luminarie più belle di Roma: i posti più suggestivi

Le luminarie natalizie più belle di tutta Roma sono queste. Ecco i posti più suggestivi dove sentirsi letteralmente a casa di Babbo Natale.

C’è chi prende aerei e intraprende viaggi che durano anche giorni interi per visitare Roma, soprattutto a Natale. Noi, fortunati, possiamo raggiungere comodamente la nostra Capitale e godere delle meravigliose luminarie sparse per la città.

Ma a tal proposito. Se si dovesse scegliere quali sono le luminarie più belle di Roma e, soprattutto, dove si trovano, dove ricadrebbe la vostra preferenza?

Luminarie a Roma per Natale 2022: le più belle

Per questo Natale 2022 Roma ha dovuto subire un po’ di ritardi e risolvere qualche problematica organizzativa. Così non tutte le vie del centro saranno illuminate a festa, ma non preoccupatevi: abbiamo trovato per voi quali e dove sono le luminarie più belle di tutta Roma!

Chiaramente via del Tritende, Via Condotti, Piazza di Spagna, il Colosseo… sono tutte illuminate, ma se state cercando dei luoghi magici in termini di luminarie li abbiamo trovati per voi.

Piazza San Pietro : l’Albero di Natale donato dall’Abruzzo è meraviglioso e le luminarie che addobbano tutta la piazza vi lasceranno senza fiato. Il momento ideale per visitare la piazza è la sera. In ogni momento dell’anno infatti le luminarie dello Stato del Vaticano rendono la piazza una meraviglia senza precedenti, figuriamoci a Natale.

: l’Albero di Natale donato dall’Abruzzo è meraviglioso e le luminarie che addobbano tutta la piazza vi lasceranno senza fiato. Il momento ideale per visitare la piazza è la sera. In ogni momento dell’anno infatti le luminarie dello Stato del Vaticano rendono la piazza una meraviglia senza precedenti, figuriamoci a Natale. Piazza di Spagna e Via Condotti : per queste luminarie pazzesche dobbiamo ringraziare Bulgari, sponsor ufficiale che si è occupato anche della realizzazione dell’Albero di Natale in Piazza di Spagna. Lampadine a led che consumano meno, quindi in perfetto stile green, realizzate a mano da Marianolight sono in Via Condotti. Mentre in via del Babuino le luci in stile leccese arrivano dalla Puglia e in via Margutta c’è il magico tunnel delle stelle.

: per queste luminarie pazzesche dobbiamo ringraziare Bulgari, sponsor ufficiale che si è occupato anche della realizzazione dell’Albero di Natale in Piazza di Spagna. Lampadine a led che consumano meno, quindi in perfetto stile green, realizzate a mano da Marianolight sono in Via Condotti. Mentre in via del Babuino le luci in stile leccese arrivano dalla Puglia e in via Margutta c’è il magico tunnel delle stelle. Villa Borghese: tenetevi forte perché qui è arrivato il Christmas World più grande d’Europa. A farla da padrone non sono solo le luminarie, ma tutto il complesso di attività, bancarelle, mercatini e intrattenimento perfetto per grandi e piccini. Preparatevi a visitare un luogo che più che a Roma vi farà sentire direttamente in Lapponia a casa di Babbo Natale.

Siete pronti a vivere la magia del Natale a Roma?

Insomma Natale a Roma e le luminarie sono uno spettacolo che merita assolutamente di essere visto. Anzi. È un qualcosa che se amate le festività natalizie non potete proprio perdervi.