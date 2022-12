La meraviglia dell’Albero di Natale 2022 alla Casa Bianca svelato in un video

Ormai è cosa nota. L’Albero di Natale 2022 alla Casa Bianca è stato acceso e le decorazioni a tema hanno lasciato tutti a bocca aperta.

Come da tradizione la First Lady della Casa Bianca ha finalmente svelato le decorazioni natalizie della dimora del Presidente.

Ogni anno tutti aspettano di scoprire come sono state addobbate le stanze e da dove arriva l’Albero di Natale. Finalmente possiamo saziare la nostra voglia di curiosità!

Jill Biden svela l’Albero di Natale alla Casa Bianca

Un video e svariate foto hanno finalmente svelato le decorazioni e l’Albero di Natale 2022 della Casa Bianca. Quest’anno la famiglia Biden ha addobbato 76 piccoli alberelli nelle varie sale della White House e, ovviamente, anche il maestoso albero di Natale di otre 5 metri e mezzo arrivato direttamente dalla Pennsylvania. A vincere è stata infatti la famiglia Shealer che ha avuto l’onore di consegnare uno dei loro incredibili abeti al Presidente degli Stati Uniti D’America.

Il video degli addobbi alla casa bianca

Qual è il tema delle decorazioni natalizie alla Casa Bianca?

La domanda che attanagliava i fan era però un’altra: quale tema è stato scelto quest’anno per le decorazioni di Natale? Ogni anno la Casa Bianca prepara gli addobbi e le decorazioni secondo un preciso tema. Per il 2022 si è scelto il claim “We The People”, la frase che apre la Costituzione degli USA, e il tema sono gli uccelli ufficiali dei 57 stati facenti parte proprio degli USA.

Come vi abbiamo anticipato il gigantesco abete della Pennsylvania non è l’unico. A rendere ancora più speciale il Natale alla Casa Bianca ci sono anche altri 76 alberi più piccoli che sono stati addobbati secondo vari temi come: “Natura” a “Fede e tradizioni” a “Gentilezza”.

Insomma, festeggiare il Natale 2022 negli USA, magari proprio a New York già è un sogno. Pensate cosa potrebbe voler dire celebrare alla Casa Bianca il 25 dicembre! Sarebbe un vero e proprio sogno incredibile che diventa realtà. Per tutti coloro che non si sentono come il Grinch, sia chiaro!