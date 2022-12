I villaggi di Natale più belli al mondo: sono da incanto

Volete organizzare un viaggio da sogno per Natale? Allora non c’è nessuna meta come i villaggi di Natale per rendere la vostra esperienza pura magia. Scopriamo i più belli e dove si trovano.

Non solo luoghi dove il Natale è molto più di una semplice ricorrenza ma aree che trasportano il viaggiatore in un mondo incantato.

Ci sono villaggi di Natale nel mondo che meritano una visita almeno una volta nella vita perché offrono un’esperienza senza eguali, per chi viaggia da solo e vuole regalarsi un’avventura poetica o per chi viaggia in coppia per un momento di grande romanticismo o con tutta la famiglia per poter vedere i bambini veramente felici.

I villaggi di Natale più belli al mondo

Quando si parla di villaggi di Natale ovviamente non si può che pensare ai paesi del Nord, anche se in tantissime città ci sono dei luoghi veramente incredibili e ben adornati per le feste.

Il villaggio più bello è senza dubbio quello di Rovaniemi in Lapponia, la vera casa di Babbo Natale. Questa è la meta per eccellenza, vicina al Circolo Polare Artico. Casette in legno, negozi, l’ufficio postale di Babbo Natale, insomma: c’è tutto quello che si possa desiderare. Ogni anno circa mezzo milione di visitatori arrivano da ogni parte del mondo per poter ammirare la città, il parco natalizio a tema Natale e chiaramente la sua casa.

Un altro luogo, sempre al Polo Nord, magico è la Santa Claus House. Siamo in Alaska e questo negozio risale al 1952 ed è forse uno dei più importanti al mondo per il Natale. Nel tempo è diventato molto più di una semplice attrazione, qui si trova la statua di Babbo Natale più grandi al mondo di oltre 13 metri, un’esperienza veramente suggestiva per i viaggiatori.

In Svezia invece si trova il Santa World che attira ogni anno tantissimi turisti. Questo parco divertimenti è stato realizzato in un bosco quindi è molto esteso, oltre i 100 mila metri quadri. Ci sono elfi, luoghi magici e ovviamente la casa di Babbo Natale. In Norvegia c’è invece Drobak, la residenza di Santa Claus dove si trova la Christmas House uno store completamente dedicato al Natale, ci sono decorazioni di ogni tipo, un mercato enorme da visitare dove poter acquistare prodotti stupendi e unici e ovviamente passeggiare nella neve, tra le casette di legno in un luogo “tipicamente” natalizio.

Questi sono senza dubbio i villaggi di Natale più belli e suggestivi per vivere veramente la magia del Natale. Tuttavia anche l’Europa non è da meno, in particolare città come Colmar, Dusseldorf e Londra sono molto note per il loro Natale e per lo stile che acquista la città, gli addobbi e le installazioni spettacolari.