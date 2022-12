Luoghi ed eventi per Natale: Roma Christmas World, dove vivere l’autentica magia del Natale. Tutte le informazioni utili.

La magia autentica del Natale è arrivata a Roma, con il villaggio natalizio Christmas World. Un viaggio alla scoperta di come si festeggia il Natale del mondo.

Il Christmas World 2022 di Roma è allestito quest’anno in una nuova location. Dall’Auditorium Parco della Musica, la sede del villaggio natalizio è stata spostata nel parco di Villa Borghese, in posizione più centrale.

La nuova collocazione ha permesso al villaggio natalizio di raddoppiare le sue dimensioni. Sono, infatti, oltre 30mila metri quadrati di installazioni, attrazioni, giochi, tunnel luminosi e mercatino di Natale, con ambientazioni nei diversi Paesi del mondo. Ecco perché il nome Christmas World. Di seguito, tutto quello che bisogna sapere su questa spettacolare attrazione-evento.

Roma Christmas World, dove vivere l’autentica magia del Natale

Ha aperto i battenti a Villa Borghese lo scorso 3 dicembre, e sarà visitabile fino all’8 gennaio 2023, il grande villaggio natalizio ed evento Christmas World di Roma.

Il più grande evento di Natale d’Italia e non solo propone spettacolari installazioni artistiche, giochi per tutti, pista di pattinaggio su ghiaccio, spettacoli e animazioni, photo opportunity e mercatini natalizi. Qui potete giocare e divertirvi, fare acquisti e vivere la magia del Natale in tutti i Paesi del mondo. La caratteristica principale del Christmas World, infatti, è quella di riproporre le ambientazioni del Natale del resto del mondo, da Parigi a New York, passando per l’immancabile Polo Nord. Mentre su un grande palco di 1.500 metri andranno in scena le esibizioni di oltre 700 artisti.

Tra le attrazioni da non perdere, segnaliamo: la Holiday Street, un’intera con box scenografate contenenti ambientazioni in stile pop legate al tema delle vacanze natalizie, dove concedersi uno scatto per i social media; poi l’area Safari, uno zoo luminoso dove gli animali sono realizzati con la tecnica delle lanterne di Zigong e dove tutti i bambini, con costumi e oggetti di scena da indossare, potranno sperimentare un’avventura da perfetto esploratore. Tra le novità di questa edizione c’è la riproduzione della città di Tokyo.

Il Christmas World si apre su una spettacolare Parigi, dove ballerine di can-can e principesse sono accompagnate dalla melodia di un quartetto d’archi. Il villaggio propone poi Berlino con la Porta di Brandeburgo, con altre esibizioni di danza. Quindi ci si sposta a Londra, con un palcoscenico che propone band, ballerini, cori gospel, musical e maghi. Infine si arriva a New York, con altri spettacoli e a pista di pattinaggio a tema.

Al Polo Nord, invece, si trova il villaggio di Babbo Natale, dove i bambini potranno arrivare con il trenino, accompagnati dagli Elfi. Non mancherà nemmeno il Natale di una volta a Roma, a piazza Navona,per far rivivere ricordi ed emozioni.

Per ulteriori informazioni: christmasworld.net

Voi, siete mai stati al Christmas World di Roma? Avete in programma di andarci? Per il periodo natalizio vi segnaliamo anche le case di Babbo Natale più belle da vedere in Italia.